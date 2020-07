¡Revive Kobe Bryant! A través de su libro inédito

Kobe Bryant le dio una luz de esperanza a sus millones de fanáticos alrededor del mundo al dar a conocer un libro inédito que empezó a circular a través de su cuenta de instagram.

Este libro es el primero que sale a la luz tras la muerte de Kobe Bryant y el quinto libro de la autoría del Black Mamba, que ya está a la venta, por ello la publicación en el Instagram de la leyenda del deporte, para anunciar uno de los legados que la estrella de la NBA dejó.

La cuenta de instagram de Kobe dio a conocer su último libro

Kobe Bryant dejó un libro que ya salió a la luz

En la cuenta de Kobe Bryant se posteó que están muy orgullosos de continuar la misión de Kobe de enseñar el poder de la emoción a la próxima generación de atletas. El primer título de YA de Kobe, #GeeseAreNeverSwans, sale oficialmente desde el miércoles.

La novela se centra en la importancia de la salud mental entre los atletas jóvenes y cómo los deportes pueden ayudar a superar algunos de los mayores contratiempos de la vida.

Te puede interesar: NBA: Kobe Bryant recordado por su esposa en el Día del Padre

Esta obra que en español se entiende como "Los Gansos nunca serán Cisnes", fue escrita en colaboración con la psicóloga Eva Clark y es el quinto libro de la autoría de Kobe quien era un ferviente amante de la literatura y además se convirtió en el primer deportista en ganar un Oscar.

Otros de los libros que el Black Mamba publicó fueron Mentalidad Mamba: Los secretos de mi éxito. La obra biográfica detalla su desarrollo profesional, contando historias desde su inicio en el Instituto Lower Merion de Filadelfia, hasta su éxito con Los Ángeles Lakers.

Kobe Bryant tiene publicado 5 libros

El prólogo está escrito por el catalán Pau Gasol, introducción de Phil Jackson, histórico coach de Los Lakers e ilustrado con fotografías de Andrew D. Bernstein.

Además de Training Camp, Legacy and The Queen, Epoca: The Tree of Ecrof esta fue fue la última novela de la leyenda de la NBA y salió a finales del 2019.