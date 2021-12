Revelan que Neymar transmitirá por Facebook Gaming luego de fichar con Meta

Revelan que la estrella del PSG transmitirá por Facebook

A través de un comunicado dieron a conocer que Neymar, la estrella del PSG, transmitirá por Facebook Gaming luego de fichar con Meta, compañía de Mark Zuckerberg. El jugador se incorporará a las transmisiones de la plataforma streaming de videojuegos.

Cabe mencionar que el debut del futbolista brasileño de 29 años de edad debutará en Facebook Gaming el próximo viernes 17 de diciembre en punto de las 13:00 horas (Centro de México). El objetivo de Meta es que el jugador tenga conexión directa con más de 245 millones de fans.

En La Verdad Noticias te compartimos que en abril del 2020, Facebook lanzó Gaming para competir con Twitch. La aplicación se encuentra disponible en Play Store, donde los usuarios con dispositivos Android pueden descargar la aplicación.

Neymar transmitirá Facebook Gaming el 17 de diciembre

A través de las redes sociales, el jugador brasileño comentó que está feliz de unirse a la plataforma streaming de videojuegos y expresó: "El mundo de los videojuegos siempre fue una de mis mayores pasiones, después del fútbol y estoy ansioso por divertirme con todos".

Por otro lado, los usuarios se han cuestionado en qué consistirá la participación de la estrella del PSG y será host de diversos streamings, una vez al mes podrá desafiar a alguna personalidad. Cabe mencionar que son más famosos que han transmitido sus partidos en vivo.

Recordamos que el futbolista fue entrevistado por Red Bull y confesó que su videojuego favorito no es la FIFA, sino Pro Evolution Soccer, franquicia que cambió su nombre por eFootball, de igual forma confesó que juega Need for Speed, Call of Duty y King Of Fighters.

¿Cuándo volverá a jugar Neymar en el PSG?

Jugador estrella del PSG

El jugador se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo, por lo que aún no han comentado un comunicado oficial sobre su regreso a las canchas, pues la lesión lo podría tener alejado de los juegos durante 6 semanas y no podrá reaparecer hasta enero de 2022.

Por su parte, el futbolista Neymar recurrió a su cuenta oficial de Instagram para comentar sobre lo sucedido y mencionó que desafortunadamente son contratiempos de la vida de un atleta y ahora tiene que levantar la cabeza y seguir adelante, aseguró que volverá más fuerte.

