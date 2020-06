Revelan por qué Stephen Curry dejó a Nike para firmar con Under Armour

Revelan por qué Stephen Curry dejó a Nike para firmar con Under Armor

Considerado actualmente como el mejor jugador de la NBA y uno de los deportistas más destacados, Stephen Curry, se ha convertido en la manzana de la discordia de diferentes patrocinadores quienes se pelean por tenerlo como imagen, gracias a el gran crecimiento que ha mostrado hasta llegar a ser la cara más conocida del basquetbol de los Estados Unidos por sus espectaculares canastas, sin embargo, Nike lo dejó escapar y Under Armour lo aprovechó.

Stephen Curry

Durante la primera reunión del padre de Stephen, Dell Curry, con Nike en el año 2013, las cosas no salieron como se esperaban, ya que el representante de la marca llamó al jugador 'Steph-On', el alter ego de Steve Urkel en la serie norteamericana 'Cosas de casa'. "He oído a algunas personas pronunciar su nombre equivocado antes," declaró a ESPN, eso "no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que nunca haya pedido disculpas", sentenció.

El padre de Stepehn Curry no vio interés en la gente de Nike

Nike no puso el interés necesario en Curry

Sin embargo, los errores del representante de Nike continuaron de manera polémica en dicha reunión, luego de mostrar una diapositiva en la que aparecía el nombre de Kevin Durant bajo la imagen de Curry, ya que eran montajes reutilizados, pero para no perjudicar a su hijo tomó la decisión de firmar un contrato millonario. No obstante, poco después escuchó la oferta de Under Armour para que su hijo abandonara la marca que lo despreció años antes.

Stephen Curry abandonó a Nike y le dio la bienvenida a Under Armour

Curry pidió a Nike un aumento de 2,5 a 4 millones de dólares por lucir sus zapatillas y Nike decidió no igualar la oferta de Under Armour, que sí aceptó pagar esa cantidad que a la larga le ha salido muy rentable, incluso, logró facturar 3.000 millones de dólares en 2015 y las 'Curry One' generaron ventas por valor de 153 millones de dólares en tres meses cuando Stephen Curry y los Warriors se hicieron con el título de la NBA.

Zapatillas de Stephen Curry con Under Armour

A finales de 2015, Under Armour se apresuró para renovar el contrato con Curry hasta 2014 antes de que Adidas o Nike se entrometieran. No dieron a conocer los términos económicos, pero el jugador pasó a tener una participación en el capital de la empresa. Según la web ‘Business Insider’, Under Armour podría aumentar su valor en nada menos que 14.000 millones de dólares si Curry continúa a su actual nivel de protagonismo en la NBA.