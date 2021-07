Revelan polémicos tuits Gwen Berry burlándose de chinos y mexicanos

Gwen Berry, lanzadora de martillo que representará a EE.UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha vuelto a estar en el punto de mira esta semana después de que se descubrieran unos tuits en los que se burló de chinos, mexicanos y blancos.

También en sus publicaciones –algunas de ellas tienen unos 10 años de antigüedad, pero siguen visibles en la cuenta– la atleta, de 32 años, amenazó con pisotear a un niño e hizo bromas sobre la violación sexual, informó este viernes The National Pulse.

"Los mexicanos simplemente no se preocupan por la gente", compartió en 2012, cuando tenía poco más de 20 años. "¡Acabo de ver a una chica usando tacones con calcetines blancos! Qué demonios...", publicó la atleta que asistirá a Tokio 2020.

Gwen Berry también se burló de los blancos

De acuerdo con información del portal RT en Español, la atleta también declaró que la serie 'Basketball Wives' es "la prueba de que los blancos tienen la boca demasiado abierta y son muy entrometidos y empiezan el drama con los negros locos".

"¡Este pequeño chico blanco es extremadamente malo! ¡Yo le daría una bofetada en el culo y luego lo pisotearía!", afirmó en otro tuit, citado por el medio. "Estoy aquí para representar a aquellos que murieron debido al racismo sistémico"

Los tuits salieron a la luz después de que Berry fue criticada por dar la espalda a la bandera estadounidense mientras sonaba el himno nacional durante las pruebas olímpicas el pasado 26 de junio. También se cubrió la cara con una camiseta en la que se leía 'atleta activista'.

Berry habló del himno de Estados Unidos

Gwen Berry

La atleta explicó a New York Post que el himno de EE.UU "no me representa" y "nunca lo ha hecho". "Estoy aquí para representar a aquellos que murieron debido al racismo sistémico. Esa es la parte importante. Por eso voy. Por eso estoy aquí hoy", agregó

Las declaraciones de Gwen Berry dieron lugar a llamamientos por parte de algunos políticos, entre ellos el congresista republicano Dan Crenshaw y el senador Tom Cotton, para que se retire, Según la cadena Fox News.

