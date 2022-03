Revelan negociaciones del Club América con Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón habría tenido conversaciones con Santiago Baños

Tal parece que el Club América necesita amarrar cuanto antes sea posible a Nicolás Larcamón, pues recientemente se reveló que ha habido un primer acercamiento entre ambas partes.

Información en medios deportivos indican que sí hay interés por parte del director técnico argentino, sin embargo ha declarado que su presente se concentra con el Puebla.

Con el América en el fondo de la tabla y en su peor crisis de los últimos 64 años, se espera que pronto tomen decisiones sobre el futuro de la banca de director técnico.

Nicolás Larcamón habría tenido conversaciones con Santiago Baños

Nicolás Larcamón habría tenido conversaciones con Santiago Baños

Medios deportivos como Fox Sports informan que el técnico argentino Nicolás Larcamón, ha tenido un pimer acercamiento con Santiago Baños, presidente deportivo del América.

En los primeros rumores indican que las condiciones mostradas por el argentino son, la libertad de elegir los fichajes, el salario y los jugadores que saldrían al América.

En el pasado Larcamón ya había manifestado sobre su posible llegada al América:

“Sé que hay rumores, pero no (me concentro en eso). Lo que me importa es jugar instancias finales en mayo. Hoy, me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar”. señaló.

Mientras tanto el Puebla avanza de sublíder en la tabla general de la Liga MX y el América con 7 unidades es sotanero junto al Mazatlán FC.

¿Qué técnico llegará al Club América?

¿Qué técnico llegará al Club América?

Ante la falta de nombres oficiales y a medio torneo, todo parece indicar que el técnico que llegará al América es Ricardo La Volpe, quien no es ajeno al club azulcrema.

Lavolpe fue técnico "bombero" del Club América en el 2016, donde después de una gran campaña de recuperación logró llevar a las águilas a la final del campeonato, mismo que perdieron contra los Tigres.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!