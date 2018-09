Revelan motivo de la ausencia de Cristiano Ronaldo en The Best

Si el jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo no asistió a la ceremonia de The Best FIFA 2018 fue por una situación de calendarización y no por decisión a los galardones del organismo rector del futbol mundial, afirmó el DT Massimiliano Allegri.

El entrenador de la Juve aclaró este martes en conferencia de prensa que la aproximación al partido contra Bologna correspondiente a la Jornada 6 de la Serie A fue la causa de su ausencia en el evento.

"Ayer fue un buen día. Sentimos no haber podido ir, pero tenemos un partido mañana (miércoles) y eso complicaba nuestro calendario", aseguró.

CR7 y Massimiliano Allegri

Se enteró del voto de Messi

Sobre la premiación, Allegri no sabía que Lionel Messi, el eterno rival deportivo de CR7, dio un voto a su ahora jugador estrella entre la terna para Mejor Futbolista del Año.

"No lo sabía, me entero ahora (del voto de Messi). Estoy contento, no puedo decir nada más", comentó.

Acerca del premio entregado a Didier Deschamps como el Mejor Entrenador, declaró que: "El premió lo ganó de manera merecida, logró el Mundial con Francia".

Didier Deschamps

Italia llevará a cabo jornada entre semana, al igual que España y Francia, competiciones que sí estuvieron algunos representantes en la premiación con jugadores como Sergio Ramos, Luka Modric y Kylian Mbappé, entre otros.