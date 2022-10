Revelan los millonarios sueldos de la MLS: hay mexicanos en la lista

La Major League Soccer (MLS) es una de las ligas mejor pagadas en todo el continente americano. Las figuras de la talla de Gareth Bale, Jozy Altidore, Federico Bernardeschi, y Alejandro Pozuelo decidieron llegar precisamente por sus salarios.

Sin embargo, una tendencia que ha vivido la liga estadounidense de fútbol es la salida de jugadores europeos consolidados como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Bastian Schweinsteiger.

Para nivelar esto, la MLS ha optado por estabilizar a los equipos apostando por qué cada uno tenga tres jugadores franquicia. Luego de estos movimientos, la MLS reveló el listado de los 20 jugadores que más cobran en su liga. Alerta de spoiler: son varios mexicanos los que la integran.

Los 20 jugadores con los mejores sueldos en la MLS



1.- Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne

Ingreso: $14, 000, 000. US

Lorenzo Insigne es un astro del fútbol italiano que juega actualmente como delantero en el Toronto F. C. de la MLS, también ha sido seleccionado nacional.

Comenzó su carrera en el Napoli, posteriormente en el Cavese, más tarde llegaría al Foggia y se consolidaría como figura en el Pescara Calcio.

2.- Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri

Ingreso: $8, 153,000 US

Xherdan Shaqiri es un futbolista suizo que juega como centrocampista en el Chicago Fire de la Major League Soccer. Ha participado internacionalmente con la selección de Suiza, jugando en las Copas Mundiales de 2010, 2014 y 2018.

En su exitosa carrera ha formado parte del Bayern Munich, Inter de Milán, Stoke City, Liverpool, Olympique de Lyon y ahora en el Chicago.

3.- Javier ‘Chicharito’ Hernández

Javier 'chicharito' Hernández

Ingreso: $7, 443, 750 US

Javier Hernández Balcázar, conocido deportivamente como Chicharito Hernández, es un futbolista mexicano que actualmente juega como delantero en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

Comenzó su carrera en las Chivas rayadas del Guadalajara, luego dio un enorme brinco en su carrera al ser elegido por el Manchester United, luego en el Real Madrid, Bayer 04, West Ham United, Sevilla FC para finalmente llegar al Galaxy.

4.- Federico Bernandeschi

Federico Bernandeschi

Ingreso: $6, 256, 322 US

Federico Bernardeschi es un futbolista italiano que juega de centrocampista en el Toronto F. C. de la Major League Soccer. También ha sido seleccionado nacional siendo compañero de Xherdan Shaqiri.

Inició en el Crotone, más tarde llegaría al Fiorentina y se consolidó como figura en el Juventus.

5.-Héctor Herrera

Héctor Herrera

Ingreso: $5, 246, 875 US

Héctor Miguel Herrera López es un futbolista mexicano naturalizado portugués. Juega de centrocampista y su equipo actual es el Houston Dynamo de la MLS. Es seleccionado absoluto con México.

Su paso en el balompié comenzó con el Pachuca, posteriormente con el O’ Porto, Atlético de Madrid, hasta llegar al Dynamo.

6.- Alejandro Pozuelo

Alejandro Pozuelo

Ingreso: $ 4, 693,000 US

Alejandro Pozuelo Melero, más conocido como Álex Pozuelo, es un futbolista español. Juega como centrocampista en el Inter de Miami de la Major League Soccer.

Comenzó su carrera en el Real Betis ‘B’, posteriormente ascendió al equipo titular, previo a llegar al Inter de Miami, Pozuelo estuvo en el equipo del Toronto F.C.

7.-Jozy Altidore

Jozy Altidore

Ingreso : $4,264,963 US

Josmer Volmy Altidore, conocido como "Jozy" Altidore, es un futbolista profesional estadounidense que juega como delantero para el New England Revolution de la Major

League Soccer. Altidore debutó como profesional con el Red Bull New York a sus 16 años y fue comprado por el club español Villarreal en 2008 cuando aún era un adolescente.

8.- Christian Benteke

Christian Benteke

Ingreso: $4, 182,778 US

Christian Benteke Liolo es un futbolista congoleño nacionalizado belga. Juega de delantero y su equipo es el D. C. United de la Major League Soccer. Desde 2010 es seleccionado nacional de Bélgica.

Previamente fue parte del club belga K.R.C. Genk dónde se consolidó como un referente de la liga.

9.- Lucas Zelarayan

Lucas Zelarayan

Ingreso: $3,700,000 US

Lucas Manuel Zelarayán es un futbolista argentino-armenio que juega como centrocampista en el Columbus Crew S. C. de la Major League Soccer.

Inició su carrera en su natal argentina con Belgrano, más tarde llegaría al futbol mexicano con los Tigres de Monterrey hasta su fichaje por el Columbus.

10.- Carles Gil

Carles Gil

Ingreso: $3,545,833 US

Carles Gil de Pareja Vicent, más conocido como Carles Gil, es un futbolista español que juega como mediapunta y es capitán del New England Revolution de la Major League Soccer. Es hermano del también futbolista Nacho Gil.

Comenzó su carrera profesional con el Valencia Mestalla hasta su fichaje con el New England.

11.- Nicolas Lodeiro

Nicolas Lodeiro

Ingreso: $3,256,667 US

Marcelo Nicolás Lodeiro Benítez es un futbolista uruguayo que se desempeña como enganche y actualmente juega en el Seattle Sounders FC de la Major League Soccer.

En enero de 2010 fue fichado por el Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie por 4 millones de euros.

12.- Franco Jara

Franco Jara

Ingreso: $3,227,000 US

Franco Jara es un futbolista argentino. Juega como delantero y su equipo actual es el fútbol Club Dallas de la Major League Soccer.

Comenzó su carrera profesional en su natal argentina con el Arsenal de Sarandí en Buenos Aires, luego llegaría al Benfica de Portugal, al Granada FC, al Olympiacos de Grecia e incluso al Pachuca de México, hasta que fue fichado por el Club Dallas.

13.- Raul Ruidiaz

Raul Ruidiaz

Ingreso: $3,201,120 US

Raúl Mario Ruidíaz Misitich es un futbolista peruano que además cuenta con nacionalidad croata. Juega de delantero y su equipo actual es el Seattle Sounders de la Major League Soccer.

Previo a su arribo a la liga estadounidense, Ruidiaz fue delantero del Club Deportivo América Cochahuayco en Perú, en el Coritiba de Brasil y en el Monarcas Morelia de México.

14.- Victor Wanyama

Victor Wanyama

Ingreso: $3,091,667 US

Victor Mugubi Wanyama es un futbolista keniano, juega como centrocampista y su actual equipo es el CF Montréal de la Major League Soccer. Es, además, capitán de la selección nacional de Kenia.

Victor comenzó su carrera en el Beerschot AC de Bélgica, más tarde sería fichado por el CF Montréal.

15.- Cucho Hernández

Cucho Hernández

Ingreso: $ 2, 886,000 US

Juan Camilo Hernández Suárez, conocido deportivamente como Cucho Hernández, es un futbolista colombiano que juega como delantero y su equipo es el Columbus Crew de la MLS.

Cucho inició su carrera en el América de Cali, después llegaría al Watford, Huesca, Mallorca, Getafe finalmente su desempeño lo llevaría seleccionado por el Columbus.

16.- Carlos Vela

Carlos Vela

Ingreso: $2,737,500 US

Carlos Alberto Vela Garrido es un futbolista mexicano nacionalizado español que juega como delantero en Los Angeles Football Club de la Major League Soccer.

Vela fue seleccionado nacional y fue la figura de la sub 17 junto a otra figura del fútbol mexicano: Giovani Do Santos.

Carlos inició su carrera deportiva en el Guadalajara, más tarde formaría parte del Arsenal F.C., el Salamanca, Osasuna , el Real Sociedad y finalmente con Los Angeles.

17.- Gareth Bale

Gareth Bale

Ingreso: $ 2,386,667 US

Gareth Frank Bale es un futbolista galés que juega como delantero en Los Angeles F. C. de la Major League Soccer de los Estados Unidos y en la Selección de Gales.

Es sobrino del exfutbolista Chris Pike, uno de los máximos anotadores históricos del equipo de esa ciudad, el Cardiff City Football Club.

Bale inició su carrera en el Southampton F. C., más tarde se consolidaría en el Real Madrid, posteriormente llegaría el Tottenham Hotspur F.C. hasta ser fichado por Los Ángeles F. C.

18.- Sebastian Driussi

Sebastian Driussi



Ingreso: $2,317, 000

Sebastián Driussi es un futbolista argentino. Juega como delantero y su equipo actual es el Austin FC de la MLS de los Estados Unidos. También fue seleccionado nacional de Argentina sub-15, sub-17 y sub-20 respectivamente.

Driussi inició su carrera en el River Plate, luego llegaría al Zenit de San Petersburgo, hasta finalmente arribar a la MLS con el Austin F. C.



19.-Christian Tello

Cristian Tello

Ingreso: $1,725,069 US



Cristian Tello Herrera es un futbolista español. Juega como extremo y su equipo es Los Angeles F. C. de la Major League Soccer

Antes de llegar a Los Angeles Cristian estuvo en el R. C. D. Espanyol B, F. C. Barcelona, F. C. Porto, ACF Fiorentina y el Real Betis.

20.-Riqui Puig

Riqui Puig

Ingreso: $1,695,000 US

Ricard Puig Martí, conocido como Riqui Puig, es un futbolista español que juega de centrocampista en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

Puig inició su carrera con el F. C. Barcelona "B" , más tarde llegaría al equipo titular del F. C. Barcelona y finalmente sería fichado por Los Angeles Galaxy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram