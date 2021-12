Revelan la millonaria cifra que ganaría Uriel Antuna en el Club América

Pese a que todavía no ha sido confirmado el traspaso de Uriel Antuna al Club América, diversos medios deportivos lo han dado por hecho e incluso se ha filtrado la millonaria cantidad que éste recibiría de sueldo.

Antuna habría aceptado las condiciones que el América le impuso para su llegada, indicando que sería en cuestión de días cuándo el anuncio se de a conocer.

Pese a que las negociaciones de Antuna por Córdova están avanzando, todavía no se tiene nada en concreto, pues las directivas de ambos planteles no han avisado sobre ningún cambio, aunque todo puede cambiar en cuestión de horas.

Sueldo millonario de Uriel Antuna en el América

Mucho antes de darse por concretada la llegada de Antuna al América, diversos medios han optado por darlo como un hecho, indicando que solo hay un par de obstáculos que lo separan de la firma.

Antuna habría encontrado acomodo viviendo en Guadalajara, por lo que mudarse a la Ciudad de México no sería de su agrado, sin embargo parece ser que “El Brujo” ha ignorado esto y ahora la discusión se centra en su sueldo.

Hace unos días se filtró que Antuna cobraba alrededor de 600 mil dólares anuales en las Chivas, por lo que esa cantidad debería ser mayor en el América, sobretodo si se tiene en cuenta que Sebastián Córdova percibe ingresos de 800 mil dólares al año.

Lo que se sabe del intercambio Códova-Antuna

Lo último que se ha sabido sobre este asunto, fue traído por Gibrán Araige, periodista deportivo de TUDN, quien aseguró que Sebastián Córdova habría llegado a un acuerdo con las Chivas del Guadalajara, sin embargo respecto al tema de Antuna al América, la negativa del jugador ha hecho que se detenga momentáneamente todo tipo de neogociación.

Aseguró que lo único que resta para cerrar el trato entre ambas plantillas es que Antuna dé el sí, ya que no está tan convencido del cambio, sin embargo al no entrar en los planes del baño para el Clausura 2022, no tendría de otra más que aceptar la oferta de Coapa.

Uriel Antuna sería anunciado en las próximas horas como nuevo fichaje del América, en tanto que Sebastián Córdova ya habría aceptado las condiciones para llegar a Chivas, mientras tanto te mantendremos informado en La Verdad Noticias.

