Revelan audio de Emiliano Sala antes de accidente aéreo.

El futbolista argentino Emiliano Sala de 28 años de edad viajaba en un avión que se encuentra desaparecido desde la noche del lunes cuando salió de Nantes con rumbo a Cardiff y a la luz ha salido que el joven atacante habría mandado unos audios por WhatsApp en donde abría avisado de lo que estaba por ocurrir.

"Cómo andan loquitos locos, estoy muerto; estoy acá en Nantes. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff”, se escucha a un Sala cansado por el entrenamiento que tuvo previamente.

Fueron palabras enviadas a Diego Rolán, con quien compartió vestidor con el conjunto del Bordeaux.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero… ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”.