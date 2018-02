Revela la tenista más sexy del mundo revela que sufrió ciberacoso

Paige Spiranac, la tenista más sexy del mundo, reveló que sufrió acoso en las redes sociales luego de participar en el torneo Dubai Omega Ladies Masters de 2015.

Tras críticas y ataques, confesó que algunas personas consideraron que sólo había sido invitada por su impacto en internet y por su belleza.

'Realmente me afectó. La noche antes del torneo estaba sentada en el baño llorando a mares y pensaba 'no quiero pasar por este dolor, esta sensación de impotencia'. Estando sola. Asustada. Y dije que no quería que nadie se sintiera como yo en ese momento. Tan asustada como estaba. Me sentía tan indefensa por el acoso tan perjudicial que estaba sufriendo que llegué al punto de que no quería vivir más'.

This weather #nofilter Una publicación compartida por Paige Spiranac (@_paige.renee) el Oct 11, 2017 at 4:34 PDT

Esto fue lo que confesó la deportista en una entrevista con la revista Sports Illustrated.

La jugadora de 24 años decidió apoyar la lucha contra el acoso ante lo que vivió.

'Gente de todo tipo sufre acoso a diario y eso no está bien. Es el momento de empezar a apoyar a las víctimas en lugar de decirles que eliminen sus redes sociales o ignoren el odio'

La más reciente polémica de Paige se dio tras ser designada para anuncias a los jugadores durante el Omega Dubai Desert Classic, que se disputará en el Emirates Golf Club de Dubai.

Tras una producción de fotos, la estadounidense se mostró agradecida y afirmó que se mostrará lo sexy que es a su manera.

'Esta sesión de fotos se sintió como si fuera para mí, tenía que ser. Era el momento adecuado, el lugar correcto, el momento correcto en mi vida con todo lo que he pasado. Finalmente recuperé lo que es mío. Recuperé mi cuerpo, mi sensualidad y fue como, '¿ustedes me quieren ver sexy? Voy a mostrarles lo sexy que soy y voy a hacerlo a mi manera', publicó en Instagram.