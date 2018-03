Retirarse en el Real Madrid sería 'de lo más bonito' para Varane

AFP / La Verdad Noticias. El central internacional francés, Raphael Varane, aseguró hoy que retirarse en el Real Madrid sería "de lo más bonito", tras renovar por dos temporadas con el equipo blanco hasta 2022. "Mi historia ya es bonita en el Real Madrid y retirarme aquí sería de lo más bonito", afirmó Varane, en una rueda de prensa tras firmar su prolongación con el equipo blanco. El central, de 24 años, aseguró que al final de su contrato tendrá 29 años "y espero seguir y mejorando y que siga así mi evolución para tener el honor de seguir vistiendo esta camiseta". Varane no dudó en elogiar a su entrenador Zinedine Zidane, quien lo trajo del Lens hace seis años.

"Zizou ha sido fundamental para mí, primero para venir aquí y ahora me ayuda cada día. Le agradezco su apoyo, su confianza, me da algunos consejos para mejorar", añadió. "Es una persona que cuando habla le escuchamos todos porque ha sido un gran jugador, un gran entrenador y nos ayuda cada día", aseguró el central francés.

"En mis momentos malos han estado las lesiones, forman parte del futbol pero a día de hoy estoy bien, quiero seguir así, trabajo todos los días para estar bien", explicó.

"No sé hasta donde llegaré, pero, en todo caso, es una señal de confianza por parte del club (la renovación), espero seguir evolucionando y llegar lo más lejos posible".

"Vamos a tener que ser ofensivos, determinados, no tener miedo de lo que nos jugamos y hacer el máximo para ganar esos dos partidos", dijo Varane. "En todo caso, tengo una gran confianza en este equipo porque tiene la calidad para hacer grandes cosas", afirmó.

Llegado con 18 años al Real Madrid, Varane aseguró que se siente "un poco canterano porque me acogieron muy joven, tuve el cariño de los aficionados, estoy muy contento por ello, pero tampoco olvidó mi época en Lens". Varane ha ido, poco a poco, imponiéndose como la pareja de Sergio Ramos en la eje de la defensa blanca, pero las lesiones han impedido que tuviera más continuidad en algunos momentos.Respecto a su futuro en el Real Madrid, Varane aseguró que "no me fijo límites, trabajo día a día, intento aprender de los mejores, tengo la suerte de estar en un club donde hay leyendas entre nosotros".El central francés aprovechó su comparecencia para referirse a los dos próximos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia-2018 de su selección contra Bulgaria y Bielorrusia.