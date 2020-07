Reshad Jones el safety veterano de los Delfines de Miami "se retira por lesión en el cuello"

Retirado de los Delfines de Miami a principios de esta temporada baja después de 10 temporadas con el equipo, es probable que el profundo, Reshad Jones no participe este año en la NFL, ni para 2020 ni después. Eso es según Joe Schad del Palm Beach Post, quien informó el lunes que el ex jugador profesional de 32 años aún no se ha sometido a una cirugía de cuello necesaria debido a la pandemia de COVID-19.

Limitado a cuatro juegos en 2019 debido a lesiones en el pecho y el tobillo, Jones ingresó a su temporada más reciente después de múltiples cirugías de hombro y ahora requiere una operación de cuello, que se suspendió mientras los hospitales contrarrestan la pandemia. Debido a eso, Jones le dijo a Schad, que no planea jugar esta temporada y no está seguro de volver a jugar.

"No me arrepiento de mi carrera de 10 años, diciendo que debería haber hecho esto o debería haber hecho eso", dijo Jones. "Si juego de nuevo todavía está en el aire, pero sabes que siento que entré e hice todo lo que tenía que hacer".

Antes de la racha de lesiones de Jones, como parte de la preselección de cinco rondas fue posiblemente uno de los mejores jugadores de los Delfines durante la mayor parte de su carrera de diez años. El dos veces campeón del Pro Bowl, registró más tacleadas profesionales que todos menos un Dolphin, el apoyador Zach Thomas, en la historia del equipo y anotó más touchdowns defensivos que todos, excepto Jason Taylor. Jones también tuvo cuatro temporadas diferentes con al menos tres intercepciones y tres con más de 100 tacleadas.

"Creo que tuve una carrera increíble", le dijo a Schad. "Tuve una gran carrera. Realmente, creo que tenía números del Salón de la Fama. Hagan la comparación, Troy Polamalu, Brian Dawkins ... Realmente tenía números para Salón de la Fama, pero no estaba en un equipo del Salón de la Fama". . Simplemente no pudimos armar los juegos. Pero tuve una carrera increíble ".

Si Jones no regresa después de la temporada 2020, tiene la intención de ingresar a la industria de bienes raíces y agencias de deportes, según Schad, así como explorar otras oportunidades de negocios, incluida una aparente aventura de helados gourmet con el corredor retirado de los Halcones marinos de Seattle, Marshawn Lynch.