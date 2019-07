Rescatista de perros de Yucatán pide apoyo a la sociedad

La dama lleva muchos años tratando de sacar a flote este centro de adopciones, ubicado en la colonia Vergel 65, pero la situación económica se ha vuelto apremiante. Debido a ello recibió apoyo para la realización de un evento musical que se realizará este viernes 12 de julio en la capital de Yucatán, pero la respuesta ha sido baja y eso la llevó a publicar en dicha red social un mensaje donde explicó sus razones:

En el Hogar de Gaby las necesidades más imperantes ponen en riesgo la continuidad del albergue.

A mis amigos y seguidores:

No se si reír o llorar pero dice facebook que tengo 348 seguidores, hice una publicación para vender boletos de: Llena Tu Cabeza De Rock En Español. Concierto Con Causa y con mucho sentimiento les confieso "NADIE ME COMPRO NINGUNO", ni por que ofrecí llevarlos a domicilio, ni por que publique todos los días, esto me da a entender que a muy pocos les interesa lo que hago y muy pero muy pocos apoyan mi causa, me pregunto, acaso leerme solo distrae a los más de 300 seguidores?

Gaby Valdez ha recibido apoyo del MVZ Noé Hernández, quien también resplada la realización de este evento a beneficio.

La situación en El Hogar de Gaby es complicada, tenemos muchos perritos en adopción y muchas necesidades, no somos Asociación Civil ni tenemos donadores fijos, subsistimos mayormente con mi sueldo y con los donativos de muy pocos ángeles comprometidos con esta labor de amor; soñamos ser una A.C para perritos que rescate, sane, que sea real y útil, en estos momentos nuestra necesidad mucha es de alimento para cachorro y adulto, articulos de limpieza, consultas,desparacitaciones, vacunas sextuples a los varios que ya tienen años con nosotros y no han sido adoptados, vacunas puppy para los cachorros, esterilizaciones a varias perros que ya les urge. Suncho un perro de más de 10 años, necesita un perfil cardiaco y renal para decidir una cirugía ya que sus dientes están llenos de sarro y le causan dolor.

Gaby dijo a La Verdad que varias personas la critican por que recibe de vuelta a perros que dio en adopción, o que al dar seguimiento ve que no tienen la atención y cuidados necesarios y los recupera, tal es el caso de Yuya, Mía, Thalis, Navi, Frida, Shasha. “No puedo negarme a recibirlas ya que yo no regalo perros, los doy en adopción responsable y llevan su tiempo de adaptación y si no es así mejor regresan a nuestro amado hogar”, aseguró.

"Esta es una labor de amor", afirma Gaby Valdez.

Agradeció al MVZ Noé Hernández, Moisés Vivas, a Carmen Martínez y Antología Rock Band por su valioso esfuerzo para sacar este concierto, así como a Arlene Castellano por hacer una rifa buscando de cubrir algunas necesidades. Finalizó invitando al público a asistir a este evento que se realizará este viernes 12 a las 21.00 horas en el Centro Cultural Dante, pues todo lo recaudado irá en beneficio de esta Casa de adopción perruna. “A todos, que Dios les bendiga, estamos en las manos de nuestro padre y de él es la respuesta a seguir o retirarnos, como ha pasado con varias rescatistas”, sentenció.

Ricardo D. Pat