Reprimen en Televisa a Paco Villa por llamar 'pecho frío' a Sebastián Córdova

El nuevo número 10 del América, Sebastián Córdova, se sinceró con el Escorpión Dorado y relató sobre sus inicios en el fútbol y demás anécdotas divertidas.

El vídeo subido a Youtube ganó los primeros lugares en tendencias luego de las confesiones que Sebas le hizo al 'Dios del Internet'.

Incluso le cuestioanron sobre su homenaje a Cuauhtémoc Blanco durante su participación en Tokio 2020 y de la ocasión que reprimieron a un comentarista de Televisa por criticarlo.

Tweet de Paco Villa

Uno de los comentaristas preferidos de Televisa es Paco Villa, sus narraciones de partidos de fútbol se han convertido en las favoritas de los aficionados, sin embargo esto no salvó al experimentado de recibir un regaño de los más altos ejecutivos.

En febrero de este año un tweet de Paco Villa cuestionó el nivel futbolístico de Sebas, llamándolo 'pecho frío' por sus acciones en juego.

"Yo no veo nada de eso (comentarios en Redes Sociales), y hubo una vez que Henry Martín me dijo: 'Ya le llamaron la atención a ese verga'... y le digo: '¿a quién?'; y me dice: a Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa'... y yo ni sabía qué pedo. Le dije: 'está culero' y ya me lo enseñó Henry"", explicó Córdova.