Reportero de TV Azteca es amenazado de muerte por nota de Jerémy Ménez (VIDEO)

Después de que Cesar Caballero el reportero de TV Azteca afirmará que el delantero francés del Club América Jeremy Ménez estaba absolutamente borrado del equipo "Azulcrema" por todas sus indisciplinas, el jugador respondió por medio de sus redes sociales que dichas informaciones son mentiras sobre su situación en en el nido de Coapa.

solo mentiras ���� — Jérémy Ménez (@jeremy_menez187) 12 de agosto de 2019

Pero tras la respuesta del francés, demasiados usuarios en redes sociales se unieron a los reclamos del futbolista de Coapa hacia el periodista tras a dar a conocer su información, con comentarios algo pasados de tono en donde algunos insitaban a la violencia.

Después el reportero de TV Azteca lamentó los hechos por publicaciones como esa, la violencia en nuestro querido México se vea como algo tan normal y natural de algo cotidiano como si fuese el pan de todos los días.

Por gente como esta el pais ve tan normal el tema de la violencia ����‍♂️ https://t.co/slLoMAMhyb — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) 12 de agosto de 2019

La realidad es que Ménez sigue jugando menos en el club América, ya que desde que llegó al conjunto de las Águilas solo ha podido pisar el terreno de juego 23 partidos de los 107 disponibles en los que podría haber jugado, sin olvidar que sus constantes lesiones son ya una costumbre para el francés desde que está en México.

De hecho y para no variar, Miguel Herrera dejó fuera de la convocatoria al francés Jerémy Ménez para el partido ante el Toluca en el Nemesio Diez mandandolo a la Sub 20, y según diversas informaciones aseguran que el jugador ha tenido muchas indisciplinas durante los entrenamientos en donde no ha querido participar de los mismo justificando dolencias físicas.

