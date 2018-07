René Higuita se engancha y golpea a un aficionado en la cara

El ex portero colombiano y actualmente entrenador de guardametas del Atlético Nacional de Medellín, René Higuita, terminó golpeando a un fanático en la cara luego de que éste lo insultara desde la parte baja de las gradas.

El lamentable acontecimiento ocurrió antes del encuentro amistoso entre el Atlético Nacional y América de Cali, que se disputó en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas.

¡SE ENOJÓ! �� René Higuita golpeó en la cara a un barra de #AméricadeCali que se acercó a insultarlo en pleno encuentro frente #AtléticoNacional ���� pic.twitter.com/k9nfZfVkBb — Historias de Gol (@historiasdegol) 22 de julio de 2018

Unos momentos después Bustamante lo confirmó a través de su cuenta de Twitter: "Pasamos por la barra del América y comenzaron los insultos a René. Nos dieron con un par de rollos de papel. Tenés que estar muy mal de la cabeza y del alma para agredir por fútbol y a René Higuita. Tristeza".

Lo absurdo: pasamos por la barra del América y comenzaron los insultos a René. Nos dieron con un par de rollos de papel. Tenés que estar muy mal de la cabeza y del alma para agredir por fútbol y a René Higuita. Tristeza. — Paula B (@paubte) 21 de julio de 2018

En comunicación con "Noticias Caracol", la responsable de las comunicaciones de la institución, aclaró: "A mí me encajaron el rollo a toda en la espalda, a René en el pómulo. De no creer, cuando los jugadores se abrazan entre ellos y todos tenemos colegas y amigos de otros equipos". Hasta ahora el ex futbolista de 51 años no se ha manifestado al respecto.