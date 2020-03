Renato Ibarra: Revelan declaración de la esposa del Jugador del América

Luego de haber sido arrestado y estar detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, este martes fue revelada la declaración de Lucely, la esposa de Renato Ibarra jugador de las Águilas del América de la Liga MX, quien lo acusó por los delitos de de feminicidio en grado de tentativa, intento de aborto y violencia familiar.

La declaración de Lucely salió a la luz pública

De acuerdo con información revelada por el reportero Carlos Jiménez de C4 Noticias MX, la pareja del futbolista del América tenía 4 meses de haber perdido a un bebé y se encuentra en su primer trimestre de gestación de un embarazo de alto riesgo.

El relato revela que la pareja del jugador buscaba refugiarse dentro de un clóset en su casa mientras la familia de Renato la insultaba, arañaba y la golpeaba en su cara y cuerpo. Ahí, junto con sus familiares, el futbolista la tomó por el cabello y a jalones evitó que se defendiera.

Renato Ibarra esta preso en el Reclusorio Oriente

Renato mandó golpear a su esposa y cuñada

“¡Me vale ver.., péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles!”, gritaba Renato mientras sus familiares la agredían. Es el relato que hizo Lucely ante las autoridades de la Fiscalía de Justicia capitalina el pasado viernes a las 12:50 horas, mientras se encontraba internada en un nosocomio del Pedregal.

El relato forma parte de la carpeta de Investigación CI-FTL/TLP-4/UI-1C/D/00586/03-2020, donde las autoridades acusan de Tentativa de Feminicidio, Tentativa de Aborto y Violencia Familiar, al ecuatoriano.

Lucey asegura que sus problemas con Renato comenzaron el pasado 28 de febrero cuando ella le comentó que lo más conveniente era una separación. Renato no lo tomó de buena manera y la echó de su casa, manifestándole que él pagaba la renta del domicilio.

Un video circuló en redes donde se muestra la agresión

El jugador habría llamado a su padre en Ecuador para “que le ayudara a sacarme de la casa y que viajara a México para tales efectos” La pareja de Renato hizo lo propio, llamó a su hermana Ana Karen y le pidió que viajara inmediatamente a México para apoyarla y que cuidara de su embarazo de alto riesgo.

“Notando que estaba tomado… ya que estaba tomando vino con un amigo de él, diciéndonos mi concubino a mis hermanas y a mí, de manera agresiva y gritándonos que nos fuéramos de su casa que no quería que estuviéramos ahí, que era su casa que él pagaba la renta”, relata en el documento.

Renato fue detenido de inmediato

Ahí, en la cocina, el deportista tomó un jarrón, lo lanzó y estrelló contra una pared, al tiempo en que le gritó: “a la chingada, me tienen harto me tienen hasta la verga”. “Entre otras palabras de majaderías”. Después de eso fue cuando llegó la familia de Renato y sacaron sus cosas de su recamara para instalarse ahí, por lo que ella optó por ocupar la habitación de su hijo menor.

Renato y Lucely

El 5 de marzo, la familia de Renato ya agredía a Lucey de manera constante. MIentras Renato se encontraba entrenando, los familiares de Renato comenzaron a insultarla verbalmente llamándola sinvergüenza y que no tenía dignidad. Lucely y Ana Karen decidieron retirarse y regresar más tarde al domicilio y le pidieron a Renato que calmara a sus familiares, la respuesta que encontró no fue positiva.

“A mí no me digas nada, ve tú y díselo a ellos, a mí no me estés diciendo ni vergas”, le contestó Renato. La hermana de Renato y otra persona “me golpeaban y arañaban en el pecho y Marlon Aguas le dio un empujón a mi hermana Ana Karen por la espalda provocando que cayera al suelo en la alfombra”.

Renato fue detenido junto a sus familiares

Lucely asegura que un amigo de Renato alertó a los presentes que la Policía estaba llegando al domicilio y aún así el jugador no cesaba en sus gritos e insultos. “Hijas de puta mantenidas”, gritaba. Instantes después un par de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para socorrer a la mujer.

La policía acudió al llamado de auxilio

