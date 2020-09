Renata Zarazúa avanza a segunda ronda de Roland Garros.

La tenista mexicana Renata Zarazúa (178 del ranking WTA) en su debut en el Roland Garros logró avanzar a la siguiente ronda al doblegar a la francesa Elsa Jacquemot por parciales de 6-1 y 6-2; en apenas una hora de juego.

“Significa muchísimo para mí. Últimamente las mexicanas no habíamos tenido un gran salto. No estábamos tan a la vista. Esto me da gusto para que nos puedan apoyar más. Estoy contenta porque he trabajado desde muy chiquita y antes no había tenido los resultados que esperaba".

Será el día miércoles cuando la mexicano Renata Zarazúa estará buscando acceder a la tercera ronda del Roland Garros, cuando enfrente a a tenista ucraniana Elina Svitolina; al concluir con su pase a la siguiente etapa se dijo muy contenta y motivada para su siguiente compromiso.

“Juego para mejorarme. Cuando hago historia es un plus, me pone contenta, amo México, es donde he crecido. Estoy contenta por motivar a la gente. Sé que el país siempre ha sido mucho fútbol, pero ahora es un poco tenis".

La tenista de 22 años de edad Renata Zarazúa, se ha convertido en la cuarta mexicana en entrar a un Grand Slam, lo que solamente habían conseguido anteriormente Angélica Gavaldón, Elena Subirats y Patricia Montano; esto de que existe la era de los Open, misma que dio inicio a la mitad de la década de los 60’s. Antes a las tenistas citadas y de que recibiera tal distinción, fue Yola Ramírez quien logró pelear un par de finales de Roland Garros, en las ediciones de 1960 y 1961.

���� Renata Zarazúa se mostró dominante en el primer set ante Jaquemot para llevarse la manga 6-1#RolandGarros pic.twitter.com/jpQeiU1S1F — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 28, 2020

“Estaba muy contenta, cuando gané llamé por teléfono a mi otro entrenador (el argentino Hugo Armando), que se quedó en Florida. Me ha ayudado muchísimo y cuando gano me dan ganas de hablarle porque dos horas después ya no me acuerdo tan bien".