Relatan infierno padres y víctima del abuso sexual en Veracruz Sub-20.

Recientemente el periodista Ignacio “El Fantasma” Suárez publicó en su columna para el Diario Récord la situación de abuso sexual vivida por un futbolista del Veracruz Sub-20, ahora los padres del joven han relatado el infierno que han vivido junto a su hijo.

"Yo al principio estaba muy deprimido, explotaba mucho, tenía mucho coraje, soñaba muchas cosas que le hacía al señor, cosas que ya no aguantaba yo y cualquier cosita que me decían explotaba; quería pelear o me ponía de malas", dijo el joven.

El padre de la victima relató que desde que su hijo le presentó al representante “Pato” Fuentes, no le dio buena espina.

"Él soñaba ya matar; él en un mensaje me puso que si algo le pasaba que siguiéramos nuestros caminos, yo ya tenía la inquietud de que mi hijo no estaba bien. Cuando un hijo te pone eso es porque trae problemas. Le dije: 'no seas tonto, por qué pones eso'; gracias a Dios no se me suicidó, no se dedicó al alcohol, a drogarse; no acabó con su carrera totalmente".

La madre del joven jugador de igual manera dio su testimonio de los hechos.

"Ha sido muy difícil, esto nos cambió la vida totalmente, ha sido un dolor tremendo y sin embargo, como familia unida que somos vamos a salir de este problema".

El joven futbolista contó como fue que pudo escapar del infierno vivido en Veracruz.

"Me decía (amenazaba), 'te puede pasar esto. soy el único que te puede ayudar dentro del club', él tenía muy grande relación con algunos directivos. Cuando ya en serio se quiso pasar, dije: ¡no! Yo ni le avisé y me fui de Veracruz".