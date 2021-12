Reina Isabel no puede dormir por las noches ¿Guillermo y Kate tienen la culpa? Foto: abc.es

Como sabes, los protocolos que rodean a la realeza británica son meticulosos y siempre tienen una fuerte razón de ser, pero Guillermo y Kate han desafiado a uno que podría poner el peligro la sucesión al trono y que mantiene “en vilo” a la Reina Isabel II, ¡descubre de cuál se trata!

En La Verdad Noticias te revelamos que este 2021 la monarca inglesa perdió al amor de su vida, así es, el Duque de Edimburgo falleció en tiempos pandémicos.

Anteriormente te contamos sobre las dos personas a las que no les niega una llamada; sin embargo, ahora te diremos qué es lo que no le permite “soñar con los angelitos” y que tiene que ver con los Duques de Cambridge.

Reina Isabel II está preocupada por Guillermo y Kate

William y Kate con su familia. Foto: revistavanityfair.es

La realeza británica tiene como norma evitar que el monarca y sus sucesores viajen en un mismo transporte, pues, de esta manera se evitan tragedias que podrían alterar la línea de sucesión, algo que teme Su Alteza Real que ocurra con William y Kate, quienes suelen romper este protocolo no escrito al tomar un helicóptero para llegar del Palacio de Kensington a su casa de campo en Norfolk, Anmer Hall.

Es este recorrido de 115 millas que no deja dormir en las noches a la monarca inglesa, y que los Duques de Cambridge se permiten hacer con la intención de pasar más tiempo cómo familia, y es que, en estos viajes van ellos y sus tres hijos.

Cabe mencionar que en muchas ocasiones es el mismo Príncipe William quien funge como piloto, pues, hay que recordar que es conductor de ambulancias aéreas, pero ni aún con esto la madre del Príncipe Carlos está tranquila, ¿qué es lo que piensa sobre esto?, ¡aquí te lo diremos!

Isabel II desaprueba los vuelos de William y Kate

Reina. Foto: revistaestilo.net

De acuerdo con diarios ingleses, Su Majestad ha tenido varias conversaciones con su nieto para pedirle que no vuele más, pues, podrían ser víctimas de alguna tragedia, y es que él y el príncipe George ocupan el segundo y tercer lugar en la línea de sucesión respectivamente.

Ha sido The SUn quien reveló que una fuente cercana a la reina dijo que la ella ha hablado de este tema con sus amigos cercanos y empleados, pues, le gustaría que William ya no pilotee el mismo el helicóptero, especialmente cuando hay mal tiempo, pues comentó que no es el medio más seguro, de ahí que confesó:

“Es algo que mantiene en vilo a la reina por las noches.”

Cabe destacar que la reina considera que la monarquía quedaría en buenas manos si William y Kate quedan al frente, y le preocupa que algo grave pueda cambiar este futuro, de ahí que, aun cuando sabe que su nieto es un buen piloto, cree que no hay razón para que los cinco corran tantos riesgos, pues, sentenció:

“Podría desatar una crisis constitucional.”

Con información de revistavanityfair.es