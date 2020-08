Regreso de Mike Tyson representa DOLOR y PELIGRO

Nadie conoce la historia del boxeo como Mike Tyson. Él mismo hizo mucho durante 20 años como el peso pesado más temido del mundo. Pero hay muchas cosas que no se saben, y la consecuencia de su regreso mal aconsejado es una de ellas.

Mike Tyson, de 54 años, no ha peleado desde que Kevin McBride, un modesto peso pesado irlandés con mucho de qué ser modesto, lo hizo renunciar en su taburete después de seis asaltos en la cartelera de un espectáculo en Washington DC, en junio de 2005. Como la mayoría de los campeones, él renunció demasiado tarde.

Cinco años antes de la pelea de McBride, Tyson fue a Glasgow y noqueó al estadounidense normalmente firme, Lou Savarese, en 38 segundos.

Los fanáticos que habían acudido en masa de todas partes con la esperanza de tener una mirada prolongada al ogro que se desvanecía esa noche de junio en Hampden Park no estaban muy satisfechos.

Fue la 22ª victoria en la primera ronda de la carrera de Tyson. Su despotricación posterior a la pelea duró casi tanto como los puñetazos.

"Soy el mejor de todos", dijo. "Soy el campeón más brutal y cruel, el más despiadado que haya existido. No hay nadie que pueda detenerme. ¿Lennox Lewis es un conquistador? ¡No!

“Soy el mejor de todos. Nunca ha habido nadie tan despiadado. Soy Sonny Liston. Soy Jack Dempsey No hay nadie como yo Soy de su tela. No hay nadie que pueda igualarme. Mi estilo es impetuoso, mi defensa es inexpugnable y soy simplemente feroz. ¡Quiero tu corazón! ¡Quiero comerme a sus hijos! ¡Alabado sea Alá!"

Iron Mike, como también es conocido Tyson, está mucho más tranquilo ahora. Los días de aterrorizar a su deporte, así como a todos los bares, desde Los Ángeles hasta Nueva York, son recuerdos, buenos y malos. Puede parecer apto para un atleta retirado, pero eso es todo lo que es ahora, un hombre de mediana edad con barba.

Sin embargo, el 12 de septiembre en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, donde David Beckham jugó al fútbol para LA Galaxy, Tyson pasará por las mociones con Roy Jones, otra sombra de un campeón, aunque genial, en un ocho.

En general, los promotores son lo suficientemente sensatos como para convocar una exposición.

Mientras tanto, la dignidad que hay en el parque estará determinada por la voluntad de los combatientes de participar en la farsa. Si fuera real, es difícil decir quién sufriría más. Tal como están las cosas, ambos pierden.

Roy Jones, que tiene 51 años y tiene la decencia de no llamarse a sí mismo Junior. Peleó por última vez en 2018. Se podría argumentar que tiene más derecho a estar allí, pero es una llamada de línea. Sin embargo, es Tyson quien es el empate. Siempre lo fue, incluso cuando estaba lavado.

Hace siete años, al borde de la desesperación, admitió que era "un alcohólico vicioso" sin futuro, solo un mal pasado. "Nunca seré feliz. Creo que moriré solo. He estado solo toda mi vida con mis secretos y mi dolor ". Al igual que Liston, el luchador con el que tiene más empatía.

El boxeador regresa al ring tras años de ausencia

El 5 de enero de 1971, cuando Mike era un niño que vivía en un piso frío y húmedo en Brownsville, Nueva York, Liston fue descubierto muerto y solo, tendido sobre su cama como un luchador en una destartalada casa de una de las partes más pobres. de las vegas. No es tu modelo a seguir habitual.

Nunca se conocieron, por supuesto. Mike Tyson tenía cuatro años cuando Liston tuvo su última pelea, una victoria sorpresa contra Chuck Wepner que muchos dicen que no debía suceder.

La muerte de Liston seis meses después fortaleció los rumores de que había cruzado la mafia al negarse a zambullirse. Pero incluso el excelente nuevo documental, Pariah: The Lives And Deaths of Sonny Liston, no pudo llegar a una conclusión definitiva.

Toda la vida de Liston fue un misterio. No estaba seguro exactamente de cuándo o dónde nació, aunque definitivamente fue en la zona rural de Arkansas, probablemente en algún momento de 1930. El forense tampoco pudo decir exactamente cuándo murió. Como el cronista de Liston, Nick Tosches, escribió: "Solo él y los hombres que lo mataron sabían la fecha de su muerte".

Alguien dijo una vez de Liston: "Murió el día que nació".

Tyson tenía más oportunidades que Liston para vencer las probabilidades de Damon Runyon en la vida, 6-5 en contra, pero ha sido una lucha.

Por su propia admisión, la vida de Mike Tyson ha sido un desorden continuo: una enorme riqueza, bancarrota, tres matrimonios, siete hijos y un período de prisión por violación, pero ha mejorado, de vez en cuando, desde que abandonó el boxeo. No ha sido fácil. Prestó su nombre a una autobiografía más vendida, ha estado en películas y respaldó a Donald Trump. Entonces, una bolsa mixta.

En Pariah, Tyson describe a Liston como "el primer luchador intimidante, con el ceño fruncido y la sonrisa maliciosa. Era un verdadero chico rudo y amenazante”.

También Tyson, aún más. Antes de cenar en los oídos de Evander Holyfield en 1997, sólo un puñado de sus oponentes había llegado a la segunda ronda, especialmente Buster Douglas, quien lo noqueó en Japón siete años antes.

Para entonces, el aura, su tercer puño, estaba desapareciendo. Quedaron restos cuando salió de prisión en 1995 y aterrorizó a Peter McNeeley durante un minuto y medio.

Haría lo mismo con Frank Bruno siete meses después para recuperar su título y retirar al problemático luchador británico. Desde allí hasta el final ganó algunos concursos, pero Tyson era un pato sentado para cualquiera con ambición y buen mentón.

Liston dijo muchas cosas sabias en sus más o menos 40 años, la más conmovedora citada al comienzo de Pariah: "Desde que vine a este mundo ... he estado luchando por mantenerme vivo y vivir una vida razonablemente normal. Nunca he podido hacerlo ".

La tristeza de Mike Tyson es que él conoce su historia. Él sabe lo que le pasó a Sonny. Sin embargo, a pesar de que ha probado la normalidad, aunque ha sobrevivido a sus muchas pesadillas, se siente nuevamente atraído por el peligro de un comercio en el que la normalidad ni siquiera es un ciudadano de segunda clase.