Regresa la Selección Mexicana entre gritos y sombrerazos: Scoponi increpa a fan

Integrantes de la Selección Mexicana aterrizó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la madrugada del domingo 4 de diciembre sin querer dar declaraciones y bajo reclamos al director técnico Gerardo Martino, cuyo auxiliar, Norberto Scoponi increpó y dio 'cachetaditas' a un fan.

El vuelo comercial 022 de Aeroméxico trajo a los jugadores que militan en México para reportarse a su respectivos clubes y fueron recibidos a las 4:45 horas por unos 120 representantes de medios informativos.

Los reporteros eran muchos más que una veintena de fans y otra más de personas que se acercaron al tumulto para enterarse bien de la escena y gritarle al estratega argentino que no tenía vergüenza para cobrar mucho y hacer poco con el Tri.

"¡Qué bueno que te vas!", "te fuiste a pasear" y "¡Fuera, 'Tata'", fueron las quejas a Martino, quien al igual que la mayoría de seleccionados guardó silencio y simplemente con un ademán señaló que no iba a acceder a entrevistas.

"Eres un rata, no llevaste al 'Chicharito' (Javier Hernández)!", le gritó a Martino un hombre quien dijo llamarse Juan Carlos Romero y que es abogado de profesión, lo que fue mal percibido por Scoponi, quien llegó detrás de él y le propinó dos golpes en apariencia sin fuerza para que se callara. El fan le reprochó que por qué lo tocaba, a lo cual el ex guardameta de Cruz Azul y ahora asistente de Martino le respondió con otras dos 'cachetaditas'.

"Me agredió Scoponi. Le dije al 'Tata: 'te aferraste al no llevar al Chícharo y ahí están las consecuencias'... Cuando digo esto siento unos golpes en la cara y volteo. Me percato que era Scoponi. Y le digo 'me estás golpeando' y repuso que no , pero lo volvió a hacer. Me dijo 'si te golpeo no duras ni dos segundos'.

"Claro (que dolió), una cosa es un tocamiento y otra cosa es la violencia con la palma de la mano extendida (...). Le dije al personal de seguridad que debería detenerlo por cometer violencia física contra mi persona", abundó Romero, quien descartó que fuera a recibir al Tri, ya que esperaba a otra persona, pero dijo que pensará si entabla una demanda contra Scoponi".

Como contraste, no hubo reclamos ni insultos de la afición a ninguno de los seleccionados nacionales.

@soyhectorquispe Un altercado se da entre Norberto Scoponi, auxiliar del DT Gerardo Martino y un fan. Sin querer hablar arriba la @Selección Nacional al país luego de ser eliminada de la Primera Ronda de Qatar 2022. Cubre @HectorQuispe para @laverdadnoticiascom ♬ sonido original - Héctor Quispe

No nos dejan hablar: 'Charly' Rodríguez

El mediocampista de Cruz Azul, Carlos Rodríguez, se disculpó por no emitir declaraciones, ya que era una orden de la dirección de Selecciones Nacionales.

"No nos dejan hablar, si no con gusto", expuso 'Charly', quien admitió que el viaje de retorno al país se celebró sin complicaciones.

Kevin Álvarez, zaguero del Pachuca, dijo unas cuantas palabras mientras caminaba con prisa para no ser regañados: "Gracias por apoyarnos, lamentablemente, no fue lo que esperábamos".

Personal de seguridad del AICM escoltó a los jugadores hasta su abordaje en vehículos particulares o taxi.

