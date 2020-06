Regresa el Real Madrid EN VIVO

El Real Madrid se enfrenta al Eibar en la jornada 28 de la Primera División de España (LaLiga Santander) y será transmitido completamente en vivo para que los fanáticos no se pierdan a los pupilos de Zinedine Zidane en su regreso a las canchas tras suspenderse el fútbol por la pandemia del coronavirus.

Los merengues jugarán el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid (debido a que el Santiago Bernabéu se encuentra en remodelación) llegando clasificado en 2ª posición con 56 puntos tras 27 jornadas disputadas, además presenta 9 victorias como local, 4 empates y 0 derrotas con 27 goles a favor y 9 en contra y como visitante presenta 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas con 22 goles a favor y 10 en contra.

Real Madrid jugará a las 12:30 en México

El partido iniciará a partir de las 7:30 pm en horario de españa, pero será transmitido en punto de las 12:30 en México a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Las alineaciones que podrían presentar ambas escuadras serían, por parte del Real Madrid jugarían, Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Vinicius Junior, Modric, Karim Benzema.

El Eibar saldría a la cancha con Dmitrovic, Arbilla, Oliveira, Bigas, José Ángel, León, Diop, Cristóforo, Orellana, Días y Enrich.

Cabe mencionar que el Real Madrid buscaría tras regresar al fútbol con una derrota ante el Betis en la última jornada que lo relegó al segundo lugar de la clasificación antes de que el torneo quedará paralizado desde hace más de tres meses.

Las novedades que presentaría el Real Madrid serían Eden Hazard y Marco Asensio convocados por Zinedine Zidane para el regreso del Real Madrid a LaLiga Santander.

Por su parte el Eibar arriba con una racha negativa de dos derrotas consecutivas, por lo que necesita empezar a conseguir mejores resultados para no seguir tentando los puestos de descenso.