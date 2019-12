Regresa Daniel Bryan a WWE

El excampeón de los Estados Unidos de la WWE, ¡REGRESO!

Luego de su retiro del Ring en la World Wrestling Entertainment (WWE), el exCampeón en Parejas de la WWE junto con Kane, Daniel Bryan, regreso este fin de semana a la empresa de Vince Mcmahon, esto se pudo ver en el programa televisado y a través de las redes sociales de la empresa dedicada a la lucha libre.

Con un radical cambio de imagen, tal y como se le conoció en la lucha libre mexicana cuando participó en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en Lucha Libre AAA, con cabello corto y sin barba en su rostro, así se presentó Daniel Bryan en la WWE.

Con su característico ¡Yes! fue como llegó ante sus millones de fans que no se esperaban la llegada de Daniel Bryan como luchador ya que este luego de su retiro se incorporó a la empresa como gerente general de SmackDown.

La aparición del ex campeón Intercontinental de la marca azul (SmackDown) se dio en el encuentro que sostuvo Bray Wyatt contra The Miz quien se encontraba derrotando al campeón quien, en el ring utilizó toda la maldad que lo caracteriza para darle la vuelta al combate.

Daniel Bryan con nueva imagen en la WWE

Regresa el idolo de la WWE, Daniel Bryan

Justo cuando Bray Wyatt utilizaba un mazo para terminar con The Miz, inicio la música que caracteriza la entrada al ring de Daniel Bryan, y con su clásico ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! subió al cuadrilátero para combatir a Wyatt pero este salió huyendo dejando al ganador de la segunda edición del SmackDown! Money in the Bank en 2011, vitoreado por los fanáticos que asistieron al evento de la WWE.

Daniel Bryan fue vitoreado por sus fans

Cabe recordar que Bryan estuvo sin actividad luchistica pero se mantuvo en la empresa realizando trabajos en la gerencia de SmackDown, sin embargo sus ganas por enfrentar a Bray Wyatt, lo habrían motivado a tomar la decisión de subir al cuadrilátero para lograr el campeonato de la WWE.

