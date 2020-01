Refuerzos de las Chivas molestos por no ser titulares ante Bravos de Juárez (VIDEO)

Refuerzos de las Chivas molestos por no ser titulares ante Bravos de Juárez

A tan sólo un par de horas de que las Chivas Rayadas del Guadalajara lleven a cabo su debut en el Torneo Clausura 2020 frente al equipo de FC Juárez en la cancha del Estadio Akron, en donde toda la afición rojiblanca ya quiere ver en acción a los refuerzos conseguidos por el nuevo proyecto encabezado por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, quienes lograron la incorporación de 8 futbolistas para darle una nueva y renovada cara al cuadro tapatío en una nueva edición del certamen de la Liga MX.

Las chivas buscan iniciar con el pie derecho

Tena no utilizará a los refuerzos

Sin embargo, durante las últimas horas ha trascendido que la mayoría de los refuerzos no tendrá actividad durante el partido correspondiente a la Jornada 1, ya que solamente José Juan Macías será el único que arrancará en el 11 titular que utilizará el técnico Luis Fernando Tena este sábado para enfrentar a los Bravos de Juárez.

Luis Fernando Tena

De acuerdo con información presentada por el periodista de ESPN, Héctor Huerta, esta situación ha generado un gran malestar en el vestidor de las Chivas, específicamente en algunos de los futbolistas que llegaron al plantel pensando que serían titulares indiscutibles con el conjunto del Guadalajara.

Según declaraciones de Héctor Huerta, la mitad de los refuerzos del Guadalajara estarían molestos por no arrancar en el once titular que preparó Luis Fernando Tena para enfrentar a los fronterizos, uno de ellos, Víctor “EL Pocho” Guzmán, quien no se presentó a entrenar en Verde Valle el día viernes.

"Hay cuatro jugadores muy molestos porque no van arrancar, uno de ellos es Guzmán", mencionó Huerta en ESPN.

Tras darse a conocer lo anterior, el cuadro de las Chivas tendría en la banca a jugadores que acumularían una inversión de 45 millones de dólares, pues solamente el fichaje del Pocho Guzmán costó 10 millones de billetes verdes.

Víctor Guzmán

