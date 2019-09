Redes sociales lamentan la muerte de Mario Castillejos.

Este miércoles 18 de septiembre, el gremio del periodismo deportivo amaneció de luto luego de darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de Mario Castillejos.

Tanto sorprendente como inesperada, se dio a conocer el fallecimiento de Castillejos quien actualmente se desempeñaba como comentarista deportivo de TUDN.

El también conductor, habría sufrido un paro cardíaco en la madrugada de este miércoles contando con 60 años de edad.

Mario quien era conocido por su gran afición y pasión al futbol, además por su carisma y espontaneidad al micrófono, también fue presidente de los Tigres de la UANL durante diciembre del 2004 sin embargo su gestión solo duró tres días ya que en el cuarto, él mismo presentó su renuncia argumentando que era a consecuencia del rechazo de los aficionados de ese equipo.

En este sentido, Castillejos emitió una carta explicando sus motivos señaló: "Mi vida siempre ha estado vinculada al futbol y con la comunidad de Nuevo León. Soy un apasionado del futbol; lo llevo en las venas y también soy un profesional. Si mi presencia en el equipo provoca inestabilidad en la afición Tigre y dada su inconformidad, es preferible cortar por lo sano. Si ellos no me escogen para lograr la victoria, respeto su manifestación. La victoria sin ellos, no es victoria".

De manera inmediata, las redes sociales convirtieron en tendencia al periodista al lamentar su fallecimiento destacando medios de comunicación, futbolistas y sus cólegas.

Les comparto con un gran dolor que mi socio Mario Castillejos se nos adelantó en el camino. Más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano. Descansa socio. pic.twitter.com/RFAY0Ct7tT — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) September 18, 2019

Con tristeza les comunico que en la madrugada falleció nuestro muy querido compañero Mario Castillejos a consecuencia de un infarto. Hace una semana cumplió 60 años y subió a redes el texto que les comparto. Descansa en paz querido Mario. Un fuerte abrazo a toda la familia. pic.twitter.com/GN37YifJWw — Enrique Burak (@EnriqueBurak) September 18, 2019