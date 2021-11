Red Bull quitó alerón a Checo Pérez para dárselo a Max Verstappen

Red Bull dejó ver la preferencia de Max Verstappen sobre Checo Pérez, luego de que durante la clasificación, la escudería decidió intercambiar los alerones traseros de ambos autos porque el holandés tuvo un problema.

La escudería italiana pelea el título de Pilotos y el de Constructores y en orden de conseguir esos objetivos, Verstappen debe tener siempre las mejores herramientas de las que pueda disponer el equipo.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal ESPN Digital, tras la decisión de último momento el piloto mexicano comentó sobre el cambio de la pieza de su auto después de la calificación.

Checo Pérez habló del cambio

"Creo que nosotros no explotamos el auto al ciento por ciento, tuve que cambiar mi alerón. Max tuvo un problema con su alerón en la práctica 3 y me dieron ese alerón a mí y, no sé, a partir de la primera Qualy, el coche nunca volvió a ser el mismo", explicó Sergio Pérez.

Aunado a la superioridad de Mercedes en la Calificación, donde Valtteri Bottas y Lewis Hamilton ocuparán la primera fila, seguidos por los dos Red Bull, la sesión no fue la más limpia para los de Milton Keynes.

"Creo que P3 era posible hoy, pero los Mercedes han despertado y sido superiores en la Q3", expresó Checo, "Va a ser muy importante tener una muy buen arrancada, aquí es muy importante tener una buena salida. Es una larga recta para llegar a la curva 1, eso va a ser fundamental”.

¿Checo terminó primero en la 3ra práctica?

Sergio Pérez tuvo problemas para adaptarse.

Sergio Pérez demostró quien manda en casa al terminar en primer lugar en la tercera práctica libre de este sábado 6 de noviembre rumbo a la gran carrera en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez como parte del Gran Premio México.

El tapatío logró el mejor tiempo tras detener su reloj en 1:17.024 y ganarle a su compañero de equipo. El tapatío fue 0.193 milésimas más rápido que Verstappen, quien había dominado la segunda práctica del pasado viernes 5 de noviembre.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.