Red Bull molesto por los cambios de la FIA sobre el efecto de los rebotes

Los rebotes han generado polémica en la Temporada 2022 de la Fórmula 1, y después de las imágenes de Hamilton, así como las quejas de Mercedes, la FIA tomará cartas en el asunto para el Gran Premio de Canadá, algo que no cayó bien dentro de Red Bull.

El efecto de los rebotes o porpoising, se nota más en las rectas cuando los autos alcanzan mayor velocidad y por lo tanto se relacionan más con el aire, el cual produce los rebotes. Entre más bruscos sean los rebotes, incrementa el riesgo de que un piloto pierda la concentración y de un accidente.

La FIA inspeccionará cada auto y los pondrá a prueba con métricas basadas en aceleraciones verticales y si el resultado arroja que el auto es propenso a rebotes bruscos, el equipo estará obligado a eliminar o reducir a través de modificaciones.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal especializado Motor Sport, Max Verstappen fue muy crítico con las instrucciones técnicas emitidas, y Helmut Marko tampoco se mostró emocionado.

El asesor deportivo de la casa de Milton Keynes no está de acuerdo con el enfoque elegido por la FIA y el consultor de Red Bull Racing dice que no tiene sentido cambiar las reglas debido a algunas quejas de los pilotos de Mercedes.

“¡Es algo que no se puede entender! Solo porque un equipo no puede hacer frente a los cambios, no cambiamos las reglas ", dijo Marko al Kleine Zeitung. El austriaco dice que no hay demasiado en lo que pensar para encontrar la solución. "Solo hay que levantar el auto y estás listo."

Mercedes solicitó la medida por seguridad

Mercedes ha jugado el argumento de la "seguridad” después de la carrera en Bakú. Sin embargo, Red Bull cree que si los pilotos no se sienten cómodos en el coche, simplemente deberían aumentar la distancia al suelo, incluso a expensas del rendimiento.

Marko dijo que era solo una cuestión de elección y agregó que no había necesidad de que la FIA verificara reglas adicionales por los comentarios. Además es probable que el equipo austriaco se vea menos afectado que Ferrari y Mercedes.

