Reconoce Necaxa SUPERIORIDAD del Cruz Azul

El Cruz Azul se vio superior al Necaxa este sábado en el terreno de juego y eso se reflejó en el marcador, lo que el estratega de los Rayos reconoció del equipo que dirige Robert Dante Siboldi en el Guardianes 2020 de la Liga MX.

Siboldi ha convertido a la máquina en el mejor equipo del actual torneo superando a equipos que le siguen como el América, Toluca y Pachuca y el onceavo lugar de la tabla general no pudo con el equipo azul quienes se vieron superados en el Estadio Azteca.

Necaxa no pudo con el Cruz Azul

Alfonso Sosa, técnico del Necaxa, comentó que el Cruz Azul no te perdona, como pasó a partir de que recibieron el primer gol, después de eso ya no supieron que hacer en el terreno de juego ante el Cruz Azul por lo que se deshicieron defensivamente, ya no tuvieron coordinación y el líder de la tabla aprovechó las oportunidades.

Alfonso Sosa reconoció la calidad del Cruz Azul

Explicó que el equipo que dirige Robert Dante Siboldi es un equipo de garantías y es superlíder, pero a él no le gustó lo que hicieron, ya que habían mostrado mejoría y fueron el equipo que no queríamos ser y se pareció al equipo contra Tigres.

“Dimos un paso atrás de lo que veníamos haciendo. Si jugamos como hoy, difícilmente podemos trascender", mencionó.

El estratega de los Rayos indicó que independientemente de haber tenido al líder frente a ellos, lo que el equipo ya había mejorado con triunfos y empates ante equipos como Rayados o Santos, el haber enfrentado a la Máquina exhibió las carencias con las que empezaron esta campaña cuando fueron goleados 3-0 por Tigres en la Jornada.

Cabe mencionar que con esta victoria de la máquina ante el equipo de Alfonso Sosa, los de la Noria ya se colocaron como súper líderes en el Guardianes 2020 de la Liga MX.