Reconoce Jorge Campos la calidad del América (VÍDEO)

Reconoce Jorge Campos la calidad del América

En entrevista para Fox Sport, Jorge Campos aseguró que el América es el equipo con el cual no se puede perder en el fútbol mexicano y él lo vivió cuando jugó con los Pumas de la UNAM, uno de los grandes encuentros que se disfrutan en la Liga MX.

Acompañado de ex futbolistas como Joaquín del Olmo, Bruno Marioni, “El emperador”, Claudio Suárez, Jorge Campos confirmó que el América vs Pumas se debe de considerar un clásico por la forma en la cual se vive dentro y fuera de las canchas y los azulcremas son el equipo con el cual uno no debe ni puede perder.

"SI HACEMOS UNA SELECCIÓN DE PUMAS, NO IBAN A TENER CHANCE DE METERSE AHÍ" #LUPenCasa ¡Jorge Campos, fiel a su estilo, así arrancó una sonrisa a los Pumas 2004! Además, "sí es un clásico Pumas vs. América", dijo @emperadorsuarez: @alexblanco23 pic.twitter.com/yYdr3J3Er6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 15, 2020

"Contra América todo México siente algo, es un partido especial. En la porra de Pumas es increíble”, dijo Campos en la entrevista.

Mencionó que contra América no se puede perder, podía pasar todo, pero no había manera de que los equipos perdieran, era el partido en el cual uno se entregaba al mil por ciento, era ganar, no había otra cosa.

Jorge Campos en entrevista con Fox Sport reconoció la calidad del América

Jorge Campos comentó que todo México siente algo contra los americanistas y el equipo que juegue contra el América siempre será especial y todos tiene prohibido perder contra el equipo de Coapa.

Jorge Campos jugó contra el América

El también conductor de Azteca deportes confirmó que la rivalidad más fuerte de Pumas es con América. “Para mí Pumas - América sí es un Clásico”, recalcó que no puedes perder contra ellos porque América es el rival más fuerte de Pumas.

Inclusive Jorge Campos le anotó al Amércia y sostuvop varios encuentros contra los azulcrema cuando juagaba para los Pumas.

Jorge Campos sostuvo grandes encuentros encontra el América

“El Brody” como también se le conoce al portero originario de Acapulco jugó con los Pumas como portero y como delantero llegando a meter 14 goles en su primer temporada compitiendo por el campeonato de goleo. Además de Pumas jugó con el Cruz Azul otro de los rivales fuertes del América siendo el arquero suplente de Óscar Pérez, por lo que Campos conoce bien como se vive un encuentro contra las Águilas del América.