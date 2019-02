Rebelan fuertes imágenes de accidente de Sebastian Vettel

El piloto alemán Sebastian Vettel protagonizó un aparatoso accidente en la pista en la curva 3 del cicuito Montmeló por lo que tuvo que ser trasladado de manera inmeadiata al centro médico por protocolo de seguridad.

Las imágenes evidencian que el SF90 ha tenido que sufrir una avería inesperada, se sale recto e impacta contra las protecciones dejando una larga señal de huellas de frenada tanto en el asfalto como en la escapatoria. Y dejando muy dañado el frontal del Ferrari, que ha tenido que ser retirado por la grúa y los operarios del circuito.

Pasadas las 11:15 horas de la mañana, y con cuarenta vueltas completadas, el SF90 de Sebastian Vettel sufría un problema mecánico y acababa contra el muro en la curva 3 del Circuit de Barcelona-Catalunya. Un accidente que no solo ha impedido al alemán regresar a pista, sino que los hombres de Maranello solo han podido completar una vuelta de instalación de la mano de Charles Leclerc cuando apenas restaban diez minutos para el final de los test.

El tetracampeón del mundo germano ha comparecido ante los medios para explicar que el equipo aún no había dado con el problema de su SF90.

Sebastián Vettel comentó:

"No sabemos mucho más que lo que todo el mundo conoce. Yo estaba entrando en la curva tres y, por la sensación, ha habido un problema con el extremo delantero izquierdo del coche. A partir de ahí, no he podido hacer nada para evitar el impacto, porque ya había perdido el control. Me he ido contra el muro más o menos recto. Ahora trabajamos para comprender qué ha sucedido. Lo cierto es que hubiera sido más fácil de haber habido una escapatoria mayor, pues el coche no hubiera chocado contra el muro, ya que ahora hay daños que se deben al impacto. Hemos de ir con mucho cuidado para comprender cuál es el problema. Es en lo que están trabajando las personas que están aquí y en Maranello. El coche estaba muy dañado después del accidente, por eso también es bastante difícil reconstruir qué pasaba antes del impacto. La semana pasada hicimos muchos kilómetros, pero el plan siempre es cumplir tu programa de trabajo. Evidentemente, hoy teníamos previstas más vueltas que las 40 que hemos dado. No es lo ideal, ya que estamos perdiendo bastante tiempo, pero es difícil entender qué ha pasado exactamente", ha comentado en la rueda de prensa.