Real Madrid y Barcelona caen en la clasificación europea de clubes

RANKINGS UPDATE



��������������Liverpool move back up to 3rd



����Atlético Madrid up to 5th and #1 in Spain's capital



��������������Manchester United rise a place to 9th



����Internazionale up 1 to 15th



See the full ranking of over 700 top flight European clubs here: https://t.co/jW5mSYMg2W pic.twitter.com/8GcQhAOnqW