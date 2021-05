Real Madrid y Arsenal van por Eduardo Camavinga, la estrella del Rennes

Eduardo Camavinga se ha consolidado como una de las mayores estrellas de la Ligue 1 en las últimas dos temporadas con un creciente interés por traspasarlo de los principales clubes de Europa, entre ellos el Arsenal y el Real Madrid.

Anteriormente se rumoreaba que los merengues eran los favoritos para ficharlo antes de la temporada 2021/22, pero según los informes del medio francés Le10 Sport, los Gunners ahora están desafiando al actual campeón de LaLiga.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el presupuesto de transferencia de Mikel Arteta se reducirá drásticamente este verano si su equipo se pierde la clasificación europea y es probable que eso afecte su capacidad para hacer una oferta por el jugador de 18 años.

Camavinga se pronuncia ante el interés del Real Madrid

Hasta ahora, Camavinga se ha negado a extender su contrato más allá de su vencimiento actual en junio de 2022, y si continúa rechazando un nuevo acuerdo, cualquiera de los dos clubes podría ficharlo por alrededor de 65 millones de euros.

Sin embargo, el que parece llevar la delantera es el club español. De hecho el jugador habló sobre el interés del club español: "¿El interés del del Real Madrid? Si te digo que no me hace feliz, eso sería mentir. Pero ahora no es el momento de centrarse en eso".

El mediocampista nacido en Angola ha disputado 33 partidos en la Ligue 1 con el Stade Rennais, marcando un gol y sirviendo un par de asistencias. ¿Te gustaría ver a Camavinga en el Real Madrid? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

