Real Madrid y Arsenal toman la decisión de traspasar a Odegaard en verano

Con la necesidad de proporcionar cobertura para Emile Smith Rowe en el puesto número 10, los Gunners lograron una de sus mejores piezas en el negocio de transferencias cuando atrajeron a Martin Odegaard al norte de Londres en un acuerdo hasta el final de la temporada.

En un momento de la campaña 2014-15, todos los clubes importantes tenían sus ojos puestos en fichar al niño maravilla de Noruega, con el Real Madrid ganando la carrera por el noruego en la ventana de transferencias de 2015.

Tras un paso sin pena ni gloria por el Real Madrid, Odegaard fue cedido al Arsenal donde ha disputado 10 partidos. El noruego ha logrado enamorar a un club londinense que parece dispuesto a todo con tal de garantizar su continuidad más allá de la presente temporada.

Odegaard, entre el Real Madrid y el Arsenal

Según el Daily Mail, el Arsenal ya se ha puesto en contacto con el Real Madrid, conjunto con el que Odegaard tiene contrato hasta junio de 2023. Como mencionamos en La Verdad Noticias, su idea es alargar la cesión del centrocampista por una campaña más.

En caso de que el noruego no entre en los planes de los actuales campeones de LaLiga, los del Emirates Stadium no dudarán en plantearse la definitiva contratación del futbolista. Hasta ahora no hay pistas sobre el monto que podría costar esta transferencia.

Sin embargo, parece claro que Los Blancos verían con buenos ojos la posibilidad de ingresar una interesante cantidad de dinero por un jugador que, de momento, no entra en los planes de Zidane.

