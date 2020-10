Real Madrid vs Huesca: Horario, dónde verlo, alineaciones y pronóstico

El Real Madrid y el Huesca disputarán la octava jornada de La Liga Santander este sábado 31 de octubre en el Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, con capacidad para 6 mil espectadores, pero será a puerta cerrada como medida de seguridad frente al Coronavirus.

Madrileños y oscenses se han enfrentado tan sólo en dos ocasiones en Primera División ya que el Huesca ascendió a la máxima categorías del fútbol español por primera vez en 2018. Esta es su segunda temporada en Primera.

Real Madrid VS Huesca ¿Quién ganará?

Real Madrid vs Huesca en vivo

¿Cuándo y a qué hora es el Real Madrid vs Huesca?

El partido se jugará el sábado 31 de octubre a las 14:00 (hora española), a las 07:00 en México y a las 09:00 en Argentina y Chile.

¿En qué canal de tv puedo ver el Real Madrid vs Huesca?

En España podrás ver el partido a través de Movistar LaLiga y en México, en Sky HD. En Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aún no están disponibles los datos de retransmisión.

¿Dónde puedo ver 'online' el Real Madrid vs Huesca?

En España, a través de Mitele Plus y en México, en Blue To Go Video Everywhere.

¿Cuál fue el último resultado entre Real Madrid y Huesca?

La última que estos dos equipos se enfrentaron en un terreno de juego fue en la 29ª jornada de Liga de la temporada 2018/2019. El Real Madrid se impuso 3-2 en el Santiago Bernabéu gracias a los goles del jugador Isco, Ceballos y Karim Benzema, mientras que para el Huesca anotaron Cucho Hernández y Etxeita.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el equipo de Zidane se mantiene en el segundo puesto de la clasificación con 13 puntos, a uno de la cabeza, tras asaltar el Camp Nou el pasado fin de semana. Sin embargo el equipo del Real Madrid en partidos de Champions no sabe lo que es ganar y sacó un punto ante el Borussia Mönchengladbach en los últimos minutos.