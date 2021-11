Real Madrid vence 2-1 al Shakhtar jugando un pésimo partido

Karim Benzema anotó dos goles para que el Real Madrid venciera 2-1 al Shakhtar en el partido de la fase de grupos de este miércoles en la Champions League.

El club español venía de golear 0-5 en el partido como visitante en Kiev y sufrió por algunos momentos en el Bernabéu, pero finalmente consiguió los tres puntos que lo acercan a los octavos de final.

Lo de la noche del miércoles fue uno de los peores partidos de la temporada para los dirigidos por Carlo Ancelotti, que dependen de lo que ocurra entre el Sheriff y el Inter, en tanto que el Shakhtar quedó prácticamente eliminado en la fase de grupos de la Champions.

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk

Vinicius cargó con el ataque del Real Madrid.

Los merengues se fueron arriba en el marcador con anotación de Benzema al ‘13, un gol que por cierto fue el número 1,000 del Real Madrid en la Champions League, informó ESPN.

Ambos goles fueron gracias a las asistencias de Vinicius, que primero aprovechó un error garrafal de Marlon para darle medio gol a Benzema. En ese momento todo parecía miel sobre hojuelas para los blancos, pero el partido se les complicó de forma innecesaria.

El Shakhtar tomó las riendas del partido y se fue al descanso con el empate, que cayó al ‘39 con una jugada en la que Fernando aprovechó una serie de errores a la defensiva, mismos que provocaron una sórdida rechifla en el Bernabéu.

El segundo gol de Benzema calmó las cosas para el Real Madrid, pero el equipo ucraniano nunca bajó los brazos hasta el cierre del encuentro, que dejó en claro las graves deficiencias de la línea defensiva de Ancelotti.

Benzema: “hoy no jugamos bien, pero ganamos”

Benzema subrayó la mala actuación del Real Madrid este miércoles.

El seleccionado francés reconoció que el cansancio acumulado impidió al equipo jugar en su mejor nivel, e hizo eco de las exigencias de la afición que quiere ver a su equipo jugar bien y anotar goles.

“Hoy no jugamos bien, pero ganamos. Lo importante son los tres puntos. A veces no se puede jugar bien. La afición quiere que juguemos bien y marquemos goles. Siempre intentamos atacar y marcar goles. El rival de hoy fue muy bueno”, dijo el jugador del Real Madrid citado por AS. La Verdad Noticias.

