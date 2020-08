Real Madrid va por Upamecano, la joya del RB Leipzig ¿Será el único fichaje?

El defensa del RB Leipzig, Dayot Upamecano, es uno de los centrales más codiciados del fútbol mundial después de robarse el show para el equipo de la Bundesliga durante su victoria por 2-1 en la Champions League sobre el Atlético de Madrid, odiado rival del Real Madrid en LaLiga.

Ahora AS ha informado que la actuación del joven de 21 años ha convencido a Zidane de que será el hombre indicado para el Real Madrid. Sin embargo, el club no planea gastar mucho durante la ventana de transferencia de verano y no podría pagar su cláusula de liberación de 41 millones de libras hasta el próximo año.

Zinedine Zidane ha identificado a Dayot Upamecano del RB Leipzig como el sustituto a largo plazo de Sergio Ramos en el Real Madrid

Sin embargo, los merengues podrían enfrentar una pelea el próximo verano con varios clubes europeos importantes que probablemente estén interesados en el talentoso joven. Upamecano comprometió su futuro con el RB Leipzig este verano ampliando su contrato con los semifinalistas de la Champions League hasta 2023.

Una buena noticia para los posibles pretendientes es que, según los informes, la cláusula de liberación del francés se redujo con su nuevo contrato, ya que originalmente superaba los 54 millones de libras esterlinas. Zidane ve a Upamecano como el hombre ideal para sustituir a Sergio Ramos en el Real Madrid, que ahora tiene 34 años.

Dayot Upamecano, francés, 21 años, zaguero centro, la gran figura del Leipzig ayer ante el Atlético de Madrid. Como los grandes cracks del puesto, brilla en el anticipo. Tres pasos al frente, corta y sale jugando. Firme en la marca, atento, fuerte, activo. Revelación. pic.twitter.com/2gaKmxvekd — Jorge Barraza (@JorgeBarrazaOK) August 14, 2020

Upamecano llegaría al Real Madrid en un futuro cercano

El Real Madrid también cuentan con Raphael Varane, de 27 años, y Eder Militao, de 22, por lo que no tienen prisa por comprar un central. Sin embargo, son conscientes de que necesitan un nuevo defensor para reemplazar a largo plazo a su capitán Ramos, quien será difícil de reemplazar.

Upamecano fue muy elogiado por su actuación contra el Atlético de Madrid, demostrando que es rápido, fuerte y muy seguro en la posesión. Upamecano terminó con un 100% de tasa de éxito en regate y tackle después de 99 toques. Terminó con una precisión de pase del 92 por ciento solo para agregar aún más brillo a su actuación.