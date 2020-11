¿Real Madrid un mal equipo? Gareth Bale ha cambiado en el Tottenham

Gareth Bale se ve cerca de su mejor momento nuevamente según el cuidador de Gales Rob Page, quien dice que su cambio a los Spurs hizo que la estrella sonriera nuevamente tras estar en el Real Madrid.

Bale, el goleador récord de Gales, que tiene 33 goles internacionales, está en la línea de ganar su partido 86 en casa ante Estados Unidos en Swansea.

¿Real Madrid es un mal equipo?

Bale se perdió los tres partidos anteriores de Gales el mes pasado para trabajar en su estado físico después de regresar al Tottenham cedido por el Real Madrid.

Sacó a Bale de la capital española, donde su hechizo se estaba volviendo cada vez más amargo con Zinedine Zidane, que quería que se fuera.

Bale, de 31 años, ya está fuera de lugar para los Spurs después de encabezar el ganador contra el Brighton.

Y Page, que manda a Gales mientras Ryan Giggs se enfrenta a una investigación policial en curso, también espera grandes cosas para ellos.

Page, que ha entrenado en el primer equipo de Gales creado desde septiembre de 2019, dijo: “He tenido una conversación con Gareth y él se está preparando para ir y está luchando en forma.

“Si soy sincero desde que estoy involucrado con la plantilla, es la primera vez que está en un club donde parece estar disfrutando de su fútbol y su entrenamiento.

“Se ve en forma y se siente en forma.Es bueno tener a un Gareth Bale completamente en forma involucrado en el equipo".

Bale es una de las tres estrellas de los Spurs en la configuración de Gales junto con Ben Davies y Joe Rodon. Pero su entrenador, José Mourinho, dice que está "incómodo" de que el asistente rival del Arsenal, Albert Stuivenberg, también forme parte del equipo técnico de Gales.

Page respondió: “Albert ha estado involucrado en la configuración de Gales durante un par de años y nunca ha habido problemas”.

“Pero puedo empatizar con lo que él (José) dice. Estamos pidiendo prestados a sus jugadores para que vengan y jueguen con Gales, así que, por supuesto, los cuidaremos.

“No vamos a deshacer ningún trabajo que se haya hecho a nivel de clubes. Es un deporte de élite y una preparación de élite para los juegos”.

Con Giggs ausente, Page está a cargo de los próximos tres partidos de Gales, incluidos los partidos en casa de la Liga de Naciones con Irlanda y Finlandia.

Dice que Giggs seguirá participando en la selección del equipo, pero Page está entrenando y se dirigió a los jugadores esta semana, ya que su objetivo es continuar con una racha invicta de nueve juegos en juegos competitivos.

Page explicó: “Está bien, Ryan no está aquí como una presencia, pero no he visto ninguna señal de que hayan quitado el pie del acelerador".

"Sé que Ryan está a una llamada de distancia si necesito hablar con él si nos lesionamos en el campamento o algo así”.

