Real Madrid supera con hazaña al Manchester City y es finalista de la Champions

Liverpool vs Real Madrid, final de la Champions League

Hazaña la que ha conseguido este día el Real Madrid, logrando superar en cuestión de minutos al Manchester City, regalando una de las remontadas más épicas y colándosela a la gran final de la UEFA Champions League.

Con el marcador alargado hasta los tiempos extras, el conjunto de Carlo Ancelotti superó su propia marca y clavó tres tantos para conseguir el pase, donde ahora deberán enfrentar al Liverpool.

Con Liverpool como primer finalista y ahora con el Madrid, ambos equipos prometen dar un espectáculo de primer nivel en la justa deportiva más popular del mundo.

Goles y mejores jugadas del partido

El conjunto merengue logró superar cualquier obstáculo y colarse en la gran final de la UEFA Champions League, regalándonos además una de las remontadas más épicas de la historia.

Riyad Mahrez le abrió el marcador al Manchester City, sin embargo poco les duró el gusto, pues en la parte complementaria Rodrygo mandó el partido a tiempos extras, donde después de aniquilaría todo.

Karim Benzemá sentenció el marcador por la via penal cuando el partido iba al 94’, sin embargo no pasó a más, pues el City se encerró y no pudo buscar el empate.

Con el Madrid derrotando al Manchester City, la UEFA Champions League ha encontrado a los dos equipos que disputarán la gran final del torneo en breve.

El partido entre el Madrid y el Liverpool, por el máximo título a nivel de clubes en el futbol europeo se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo.

Real Madrid ha conseguido trece títulos de Champions League y ahora podrían darle a Carlo Ancelotti la marca como el Director Técnico más ganador en la historia.