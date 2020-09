Real Madrid sigue presionando por un acuerdo por Kylian Mbappé el próximo verano

Con dos años restantes de su contrato actual, el atacante francés de 21 años Kylian Mbappé está llegando a una encrucijada, ya que el PSG intenta seguir adelante para convencerlo de que firme una extensión de contrato.

Por el momento, no hay razón para suponer que firmará un nuevo acuerdo; dicho esto, en ningún momento el internacional francés le ha dicho a la directiva del club que quiere irse el próximo verano. El futuro de Mbappé parece estar en uno de los siguientes tres clubes: Real Madrid, Liverpool o PSG.

Medios afirman que Les Parisiens haría bien en ser pesimistas sobre su capacidad para aferrarse al ex jugador del AS Monaco: las conversaciones de extensión comenzaron con Antero Henrique, han continuado con el nuevo Director Deportivo Leonardo, pero no han llegado a ninguna parte.

Leo tendrá una mano atada a la espalda en sus intentos de convencer a Mbappé y su familia porque Luis Ferrer, integrante de la selección del PSG, busca salir del club. La relevancia de esto es que Ferrer ha sido durante mucho tiempo un confidente de la familia Mbappé contribuyó significativamente a la adquisición inicial del jugador en 2017 y acompaña regularmente al padre de Mbappé a los partidos de la selección francesa.

No todo es tan suave como se desea entre las dos partes. ¿Por qué ninguno de los dos ha negado públicamente la información del Sunday Times del 13 de septiembre alegando que el jugador se incorporará al Real Madrid? Porque cada uno estaba esperando que el otro lo hiciera.

¿Por qué el PSG no hace de su extensión su única y única prioridad? Porque el club debe gestionar la ampliación del contrato de Neymar en paralelo y no quiere trastornar los egos de ninguna de las dos estrellas.

¿Por qué el jugador no anuncia su deseo de permanecer en el PSG a largo plazo? Tal vez porque no sabe, precisamente, si realmente quiere.

¿Kylian Mbappé al Real Madrid?

Desde que empezó en el PSG, Mbappé siempre ha visto al club como un posible paso intermedio. El Real Madrid ha sido el destino de sus sueños durante mucho tiempo: podría haber firmado allí justo después del Mónaco, pero no se dio por vencido en su carrera planificada y planificada.

A pesar de todo, la directiva de Los Blancos está lejos de renunciar a un posible acuerdo. Si 2020 no hubiera sido golpeado por COVID-19, el Madrid ya habría hecho otro intento por Mbappé este verano.

Zinedine Zidane quería fichar a todos Mbappé, Eduardo Camavinga y Paul Pogba este verano antes de que llegara la pandemia.

El PSG está compitiendo con la competencia del Real Madrid y Liverpool por Mbappé.

El director general del club, José Ángel Sánchez, está convencido de que podrá fichar los dos primeros el próximo verano y cuenta con que Mbappé no firme una prórroga para que pueda hacer una oferta tipo Eden Hazard, habiendo comprado al internacional belga por alrededor de 100 millones de euros el verano pasado, cuando al jugador le quedaban solo 12 meses de su contrato actual.

Los blancos están convencidos de que la presencia de Zidane como técnico es una perspectiva irrefutable para Mbappé, pero al francés también le gustan Jürgen Klopp y Liverpool.

No debemos olvidar que allá por 2016, el técnico alemán llamó al jugador para intentar convencerlo de que viniera. Tampoco el hecho de que en 2017 uno de los dos propietarios estadounidenses del Liverpool aterrizara en Niza en su jet privado, subiera a bordo a la familia Mbappé y negociara para intentar convencer a la querida del fútbol francés de cambiar el Mediterráneo por Merseyside.