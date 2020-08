Real Madrid quiere jugadores pero no está dispuesto a pagar un alto precio

El Real Madrid está buscando sumar algunos jugadores a la plantilla este verano, pero no está realmente dispuesto a gastar mucho. Sin embargo, habrá ventas ya que el club está buscando limpiar los árboles muertos y obtener algunos fondos recaudados para el futuro.

Isco es uno de los jugadores del Real Madrid que supuestamente está a la venta, pero ABC Deportes afirma que ese no es el caso por el momento. El informe de que el futuro de Isco no está decidido y Zinedine Zidane hará próximamente la última llamada.

Al español se le ha relacionado con un alejamiento del Santiago Bernabéu y los informes apuntan a que Juventus, PSG y Manchester City están interesados en él. Sin embargo, tales rumores han estado circulando durante años y hasta ahora no se ha materializado nada. ¿Qué pasará con el Real Madrid?

Tottenham va por el jugador del Real Madrid

Otro jugador vinculado con una forma de movimiento es Sergio Reguilon y su futuro está casi decidido. Chelsea, Everton, Napoli, Arsenal y Sevilla se han relacionado con él, pero ninguno ha hecho una oferta prometedora hasta ahora.

Ahora, ABC Sevilla informa que el Real Madrid quiere 25 millones de euros para Sergio Reguilón y el Tottenham está interesado en pagarlo. Según los informes, el Chelsea era el favorito para firmar, pero según los informes, acordaron un trato para conseguir a Ben Chilwell.

Dimitar Berbatov quiere ver jugar a Gareth Bale

Gareth Bale se quedó fuera de la plantilla del Real Madrid ante el Manchester City porque no quería jugar. Los deseos del galés fueron hechos públicos por Zinedine Zidane y ha atraído muchas críticas para la ex estrella del Tottenham.

Dimitar Berbatov también ha hablado de eso ahora y dijo: “Cuando escuché que Gareth Bale no quería jugar, me sorprendió y aún más me sorprendió que Zidane lo revelara a los medios. Algo no anda bien con él”.

Agregó que “si está en forma, es terrible que no juegue. Cuando un jugador se niega a hacer eso, me confunde mucho. ¡Gareth, quiero verte jugar al fútbol! Es demasiado talentoso para sentarse en el banco de Real Madrid ".