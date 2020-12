Real Madrid pasa por periodo de crisis ¿qué posiciones reforzará para enero?

Si bien el 2020 estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, al Real Madrid le resultó bastante caótico, ya que sufrió de varias bajas, algunas por contagios de Covid-19 otros más por lesiones, además de los pobres resultados en LaLiga, su necesidad de victorias en la Champions League.

Ante estas condiciones el Real Madrid debe realizar unos buenos cambios para mantenerse en pie y continuar con el legado que marca su nombre, y para empezar debe buscar soluciones en el mercado de fichajes invernal antes de un verano que, pase lo que pase hasta entonces, se presenta movidito en las oficinas merengues.

La situación es crítica ya que se deja a Zinedine Zidane con solo once titulares dejando ver el problema, contar con solo tres cambios ya que en total tiene a disposición 14 jugadores.

Real Madrid tiene la renovación del estadio y el coronavirus.

Real Madrid sin jugadores

No es como si el Real Madrid no tuviera jugadores, lo que pasa que solo hay tres extras, pero Los Blancos ya no tienen su armario amplio de jugadores para rendir al cien por ciento ya que se han dado ausencias importantes en las últimas fechas.

Por ello, Los Merengues deben reforzar su defensa, ya que es de suma importancia que se cuente con tercer central, en ausencia Sergio Ramos, para que aumente la competitividad del equipo o la falta de Raphaël Varane.

Y como se ha mencionado en La Verdad Noticias, la situación es que Militao no parece entrar en los planes de Zidane y Nacho no es un futbolista de primer nivel. Alaba, que podría llegar por un precio bajo antes de salir gratis en verano, podría ser una opción.

Una observación real respecto es el defensa brasileño, Marcelo, ya que pese a ser una leyenda del Real Madrid en las últimas fechas cada que entra al campo de juego deja un agujero en la banda izquierda reduciendo la competitividad del equipo notablemente.

Otro tema que tiene pendiente el Real Madrid es la venta de Sergio Reguilón, la cual ahora es más plausible que nunca.

Tomemos el caso de Casemiro, su sustituro lleva siendo un bien de primera necesidad desde hace ya un par de temporadas, pero sigue sin haber un futbolista capaz de encajar en ese puesto y Camavinga no es exactamente ese tipo de jugador, pero parece ser el mejor posicionado para reforzar la medular merengue y podría ser una gran apuesta de futuro, pero cuesta al menos 50 millones de euros.

En centro podría quedarse así a la espera del regreso de Fede Valverde, presente y futuro del equipo. Sin embargo, sería interesante dar salida a Isco y firmar un perfil similar al del alemán.

En cuanto a los delanteros, la situación no es que falten sino su rendimiento. Asensio no apareció en el último partido, Rodrygo solo rinde como revulsivo, Vinicius está apagado y Hazard más tiempo en la enfermería que sobre el césped.

Finalmente sucede algo similar en la posición de nueve. Luka Jovic debería ser el sustituto de garantías de Benzema, que tras una buena racha cayó lesionado, pero el serbio está ya más fuera que dentro del Real Madrid.

Mientras tanto, Mariano no parece la solución, aunque cumplió en los últimos encuentros, y estaría bien encontrar un referente ofensivo claro como puede ser, según las últimas informaciones, Darwin Núñez, que se está saliendo con el Benfica.

