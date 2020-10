Real Madrid "molesto" por el éxito de James Rodríguez en el Everton

Los jefes del Real Madrid están supuestamente molestos con Zinedine Zidane después del éxito de James Rodríguez en el Everton ya que después de permitirle al colombiano salir de Madrid a un “bajo” precio, ahora ha tomado la Premier League por asalto.

Y es que Rodríguez ha marcado tres goles y registrado tres asistencias para llevar al Everton a la cima de la liga, por lo que se dice que los jefes de Los Blancos han expresado su decepción por la forma en que Zidane manejó al jugador de 29 años.

Jugó solo ocho partidos con Zidane la temporada pasada después de pasar los dos años anteriores cedido en el Bayern de Múnich. La leyenda de los blancos, Zidane, permitió que varios jugadores abandonaran el Real Madrid en la ventana de transferencia, con Gareth Bale y Sergio Reguilon uniéndose al Tottenham Hotspur y Dani Ceballos regresando al Arsenal a préstamo.

Tal parece que los directivos del Real Madrid están furiosos por lo bien que le va a James Rodríguez.

Como mencionó en su momento La Verdad Noticias, la salida de Rodríguez del Santiago Bernabéu y su llegada al Goodison Park generó críticas, ya que los fanáticos se preguntaban si podría adaptarse al fútbol inglés, pero Carlo Ancelotti, que trabajó con James Rodríguez en Madrid y Bayern, se apresuró a disipar el mito.

Hablando después de la victoria de su equipo en la jornada inaugural sobre los Spurs, exclamó: "¡No tiene problemas para adaptarse a la Premier League porque ahora estamos jugando un deporte diferente!" Es fútbol, el campo es el mismo en todas partes.

"Pero tiene que adaptarse a sus nuevos compañeros y conocer sus movimientos y sus compañeros tienen que adaptarse para conocer mejor su calidad", agregando, “Hizo cuatro días de entrenamiento y su desempeño fue sobresaliente. Esto es lo que puede hacer en el campo".

El éxito de James Rodríguez tuvo ayuda

El ex asistente de Ancelotti, Paul Clement, cree que la influencia del italiano es lo que llevó a Rodríguez a Merseyside. "Hubo oportunidades más grandes y mejores, pero fue emocionante. Fue bueno para el PSG que alguien de su perfil pudiera venir y atraer a Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimovic), Thiago Motta.

“Esos jugadores vienen porque tienen un entrenador de ese nivel. Ya lo has visto en el Everton. El fichaje de James Rodríguez no ocurre si Carlo no está. El Everton fue el último en acción el sábado por la tarde y empató 2-2 con sus amargos rivales Liverpool en el derbi de Merseyside.