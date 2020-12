Real Madrid ganará $1 MIL MDD extras anuales con restauración del Bernabéu

Para no distorsionar las cuentas presentadas a los socios del club, el Real Madrid no incluyó un préstamo para la renovación del Santiago Bernabéu en su informe financiero anual según el Diario AS.

De cualquier manera, solo se han utilizado 100 millones de los 570 millones de euros del crédito para la renovación. Se tomarán otros 270 millones el próximo mes de julio antes de que se retiren los últimos 200 millones el verano siguiente, momento en el que las obras deberían estar casi terminadas.

Las condiciones de préstamo pactadas cuando solicitaron la reforma del Santiago Bernabéu fueron de 575 millones de euros a un plazo de 30 años con un interés fijo del 2,5%, lo que eleva el coste total a 796,5 millones de euros.

El préstamo también incluye un período de gracia de tres años para su reembolso, lo que significa que el Real Madrid pagará una tarifa fija anual de 29,5 millones de euros desde julio de 2023 hasta julio de 2049, según la publicación de AS.

El Real Madrid espera recuperar la inversión

El trabajo ha coincidido con la crisis financiera precipitada por la pandemia de Coronavirus, pero dada la ausencia de fanáticos en los estadios, se puede acelerar con plazos más ajustados y costos más bajos.

En octubre, La Verdad Noticias reportó el video en el que el club merengue da una muestra a los aficionados sobre el avance de los trabajos en el Bernabéu, incluyendo la base del nuevo techo para el campo que asemejará el mítico estadio a otros en europa.

El remodelado del estadio contará con una cubierta retráctil, nuevas gradas al este y un espectacular videomarcador de 360 grados, que incorpora la tecnología de video LED, elevando la majestuosidad del Bernabéu.

El Real Madrid asegura que la pandemia ha reducido los ingresos de esta temporada en 300 millones de euros, siendo el presupuesto de 617 millones de euros acordado el pasado domingo. Se espera que el nuevo estadio, con su potencial de usos múltiples, tenga el potencial de aumentar los ingresos anuales a más de mil millones cada año.

