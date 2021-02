Real Madrid, entre los clubes con más ingresos en este 2021

Los números bajaron para varias empresas deportivas en el mundo y entre la lucha empresarial de los clubes de fútbol también mantiene una rivalidad por ser el que más ingresa monetariamente. Real Madrid y Barça están en la cima del informe anual que hace Deloitte y que se llama 'Football Money League 2021'.

En un año de crisis por culpa de la pandemia de la Covid-19, donde ha habido una caída de ingresos de un 12 por ciento, los dos clubes españoles mantienen una gran diferencia sobre el resto de los equipos.

Real Madrid es segundo sitio

Este estudio mide los ingresos anuales de cada club y los blancos han reducido considerablemente la diferencia con el Barça. Solo separan 200.000 euros a merengues y culés. El Real Madrid ha tenido en este último año unos ingresos de 714,9 millones, mientras que los culés han percibido 715,1 millones. el último dato, el equipo azulgrana percibía 840,8 millones, por lo que la caída ha sido de 125 millones. Los blancos han dejado de recibir algo menos de 43 millones.

Cabe recordar, que este tipo de clasificaciones no tienen en cuenta gastos, solamente ingresos, por ello, las crisis económicas que sufran, o no, los clubes que aquí aparecerán no influyen. Las grandes deudas del Barça, tanto a corto como a largo plazo, no se ven reflejadas en esta clasificación. Pero la realidad es que esa gran cantidad de ingresos que percibe la entidad azulgrana se van en acometer esos pagos que deben.

Bayern Múnich ocupan la tercera posición con 631,1 millones de ingresos. Aunque el equipo alemán no ha decrecido tanto como los otros clubes por sus éxitos deportivos. De hecho, han adelantado al Manchester United en la tabla con respecto al anterior ejercicio.

Con respecto al resto de equipos, el Liverpool ha adelantado al Manchester City, el PSG sigue séptimo a pesar de la gran apuesta catarí y por detrás se sitúan Chelsea, Tottenham y una Juventus que no ve su gran inversión en Cristiano Ronaldo reflejada en la tabla.

