Real Madrid en polémica: Árbitro cometió un INSÓLITO error en el clásico español

El clásico español, entre el Real Madrid y el Barcelona, sigue dando de qué hablar tras el polémico partido que desencadenó hasta investigaciones al árbitro.

El penal señalado por Juan Martínez Munuera ha sido objeto de debate en España, y desde el conjunto local, que cayó por 3 a 1, se ha notado un fuerte enojo contra el juez, a quien acusan de ser determinante, junto con el VAR, para el resultado final.

En el elenco azulgrana se vivió con indignación la derrota. No entienden que el árbitro principal cambiara su primera decisión después de que el VAR, del cual estaba encargado José María Sánchez Martínez, lo invitara a revisar la jugada.

El periodista Alexis Martín-Tamayo, “Míster Chip”, en Twitter, publicó en su cuenta, poco después de la señalización del penal, que el VAR sólo había intervenido en seis penaltis por agarrón en 815 partidos y que el de Clement Lenglet a Sergio Ramos es el primero de la temporada.

Este contexto enardeció a los culés, que este domingo se encontraron con un error insólito que denota la poca concentración que tenía el colegiado. En el acta final, Martínez Munuera escribió que el partido entre el Real Madrid y el Barcelona se jugó en el Benito Villamarín, estadio del Villarreal, cuando el cotejo se celebró en el Camp Nou.

Real Madrid y Barcelona se vuelven viral por polémica

Obviamente, esta confusión no es grave y será solucionada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero su viralización ha causado aún más enojo en los fans del Barcelona, que entienden que en las decisiones del juez se puede comprender el marcador final del clásico.

El error en la planilla del partido entre el Real Madrid y el Barcelona.

Con un partido igualado hasta la señalización del penal y con la inercia del dominio del Barça, que había tenidos dos buenas ocasiones en el segundo tiempo, el barcelonismo se sintió perjudicado con el segundo penal señalado consecutivamente en dos partidos.

El más explícito fue el directivo Xavier Vilajoana, que calificó en un tuit de “puto escándalo” la falta señalada contra Sergio Ramos, que supuso el 1-2 y mandó a “cagar” al árbitro del partido, aunque después se disculpó en la misma red social. “¡¡¡Esto es un puto escándalo!!! Munuera (el árbitro) te puedes ir a cagar”, publicó.

Ronald Koeman, tras despedirse del árbitro en el césped del Camp Nou, le pidió explicaciones sobre la acción: “Para mí no es penal, y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas, y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penal.

El penal ha sido decisivo en el desenlace del partido”, dijo.Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del club catalán, pidió tras perder el clásico de La Liga Santander frente al Real Madrid unificar criterios en acciones como la que supuso el penal de Lenglet, que comenzó a decantar el encuentro.

“Si hay que revisar, se revisan todas las jugadas y es mucho mejor, y aquellas que se revisan, sí, siendo iguales, por qué unas las pitamos y otras no”, se preguntó. El ex futbolista azulgrana consideró que “estas decisiones son muy importantes para todos porque deciden partidos, deciden puntos y deciden ligas”.

Por su parte, a Sergio Busquets el penal le pareció “demasiado castigo”, y mostró su desconcierto sobre la utilización del VAR: “A veces entra el VAR y otras no. Nos dicen que el VAR solo entra en las jugadas claras, y la de hoy no lo ha sido”.

Mientras que los candidatos para suceder a Josep Maria Bartomeu también coinciden en la jugada. Víctor Font, en unas declaraciones al diario ARA, sostuvo: “Se nos ha perdido el respeto institucional. Cuando explico mi proyecto es también para tener incidencia en las instituciones y que no nos tomen el pelo. Esto del VAR es un desastre”.