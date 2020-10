Real Madrid empata en la Champíons y los bombardean de memes

Los merengues siempre son el blanco fácil de los memes, es por esto que en la jornada 2 de la Champions League se jugó hoy y uno de los equipos favoritos simplemente no encuentra el camino. El Real Madrid empató en la UCL y sigue dejando muchas dudas, pues pese a que tiene destellos de buen futbol, sólo ha obtenido un punto, ahora con el Borussia Mönchengladbach de Alemania y los memes fueron los protagonistas.

Cabe mencionar que el Real Madrid ha sido un equipo que ha pasado por muchas altas y bajas una de ellas fue la ausencia de delanteros. De acuerdo a medios locales, su poca productividad lo han orillado a tener muy poca efectividad en el terreno de juego, aunque su confianza de Zidane y Florentino Pérez se mantenga con fuerza.

Real Madrid fue burla en redes

Sigo diciendo que es muy bonita, además esta nos falti en la colección @realmadrid pic.twitter.com/cJ240HHRKu — Torito41 (@Torito_41) October 27, 2020

Hoy, un día importante para asegurar medio boleto en la siguiente etapa ante el Borussia Monchengladbach luego de que vencieron a media semana al FC Barcelona en el Clásico Español, mismo que estuvo envuelto en la polémica por el penal marcado a Sergio Ramos. Tuvieron algunas llegadas, crearon un par de oportunidades de gol pero no pudieron vencer a los alemanes en un duelo que se pensaba iban a sacar adelante, por lo que si no empiezan a sumar pronto en la Champions League.

Real Madrid chegando na Europa League pic.twitter.com/NbEeuKhJth — Casimiro Miguel (@Casimiro) October 27, 2020

El encuentro concluyó en dos goles con un punto para club y la oleada de memes y reacciones no se hizo esperar y es que no es tan común que el Real Madrid no gane alguno de sus primeros partidos en la Champions League, por lo que hubo de todo tras este juego.

El Real y el Barcelona reencontrándose en Europa League pic.twitter.com/dLske4KlwQ — Joaquin Ziliani �������� (@Joaco_Ziliani11) October 27, 2020

De acuerdo con información de la Verdad Noticias los seguidores del Real Madrid se encontraban tristes, pues aseguraban la victoria con el conjunto alemán, sin embargo los papeles cambiaron y se les complicó el partido durante más de 70 minutos.