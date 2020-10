Real Madrid empata en la Champions League y los MEMES no se hacen esperar

La jornada 2 de la Champions League sigue su marcha y uno de los equipos favoritos simplemente no encuentra el camino. El Real Madrid empató en la UCL y sigue dejando muchas dudas, pues pese a que tiene destellos de buen fútbol, sólo ha obtenido un punto y una buena dosis de memes.

El Real Madrid ha sido un equipo que ha pasado por muchas altas y bajas, y es que una semana podrá jugar como nunca y ganar con autoridad pero a la siguiente se cae y no pasa del empate o de una derrota.

Las redes sociales se inundaron de memes

Este día llegaban inspirados ante el Borussia Mönchengladbach luego de que vencieron a media semana al FC Barcelona en el Clásico Español, mismo que estuvo envuelto en la polémica por el penal marcado a Sergio Ramos.

¡EMPATE DE MILAGRO!



Con goles de Benzema y Casemiro en los últimos minutos, el Real Madrid empató en Alemania. pic.twitter.com/DAlKvsYt2Q — juanfutbol (@juanfutbol) October 27, 2020

El Real y el Barcelona reencontrándose en Europa League pic.twitter.com/dLske4KlwQ — Joaquin Ziliani �������� (@Joaco_Ziliani11) October 27, 2020

Qué ganas de ver por fin una final europea entre el Real Madrid y el FC Barcelona pic.twitter.com/4KRV7s3H4p — club modo carrera ��⚽ (@clubmodocarrera) October 27, 2020

Tuvieron algunas llegadas, crearon un par de oportunidades de gol pero no pudieron vencer al Borussia Mönchengladbach en un duelo que se pensaba iban a sacar adelante, por lo que si no empiezan a sumar pronto en la Champions League, el Real Madrid podría despedirse muy pronto del torneo.

Mis panas que le van al #RealMadrid no contestan mis mensajes, ¿será culpa de Telmex?

No creo que sea culpa de que vaya perdiendo su equipo. pic.twitter.com/V69cplsqK5 — Kuri (@alonso_kuri) October 27, 2020

Los hinchas del @realmadrid en este preciso momento�� pic.twitter.com/RiglA4k98R — Área Deportiva 99.3 FM �� (@areadictos) October 27, 2020

Los memes del Real Madrid inundaron Twitter

La oleada de memes y reacciones no se hizo esperar y es que no es tan común que el Real Madrid no gane alguno de sus primeros partidos en la Champions League, por lo que hubo de todo tras este peculiar juego.

Soy yo o Hazard se comió a Isco !? pic.twitter.com/1zCoHAYzbX — Fanatico Barça (@fanatico1899) October 27, 2020

Campeones de la Europa League, SIUUUU. pic.twitter.com/4BnP8HRcWW — FAN10 (@SoyFan10) October 27, 2020

No amigos madridistas, no es tiempo de llorar o de lamentarse por el resultado, mejor disfruten de esta serie de memes que el equipo de La Verdad Noticias ha seleccionado para ustedes, ya habrá tiempo de analizar lo que pasa con el equipo.