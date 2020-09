Real Madrid apunta a Dele Alli; PSG y el Inter de Milán luchan por él

Dele Alli se ha convertido en un objetivo principal para los gigantes europeos Paris Saint-Germain e Inter de Milán, según informes del Mail Online, con los clubes listos para una guerra de ofertas con el Real Madrid este verano.

Se rumoreaba que Alli estaba en conversaciones con los gigantes españoles sobre una posible mudanza al Santiago Bernabéu, luego de que los Spurs ofrecieran al mediocampista de Inglaterra como parte del acuerdo para traer a Gareth Bale de regreso al norte de Londres.

Real Madrid quiere fichar a Dele Alli

Sin embargo, cualquier movimiento no será sencillo para el gigante español, ya que el PSG y el Inter también están interesados en reforzar su centro del campo con el jugador de 24 años, que ha marcado 62 goles con el Tottenham en sus cinco años en el club.

Alli ha caído en desgracia con el técnico de los Spurs, José Mourinho, situación que se reveló en el documental All or Nothing Tottenham Hotspur que el portugués considera que el jugador es vago, y el club está dispuesto a escuchar ofertas por él.

El jugador del Tottenham también es visto como un activo valioso y vendible, con efectivo necesario para ayudar a financiar el costoso contrato de préstamo de Bale del Real Madrid. Se espera que Bale gane alrededor de 300 mil euros a la semana del Tottenham, y el Madrid cubrirá la otra mitad de su salario.

Deli Alli podría formar a ser parte del Real Madrid.

También fue revelado la semana pasada por el presidente de los Spurs, Daniel Levy, que el club está en línea para perder más de 200 millones de euros este año luego del impacto del brote de coronavirus.

Alli es uno de los que más gana en Tottenham en este momento y también obtendría una alta tarifa de transferencia. Se cree que Mourinho ha perdido la paciencia con el jugador y se muestra reacio a alinearlo en partidos de alto perfil.

TE PUEDE INTERESAR: La prioridad del Real Madrid es vender y no fichar para la temporada 2020/21

PSG e Inter se encuentran entre los clubes más ricos del mundo y podrían igualar el precio de venta de Alli, que se cree que ronda los 80 millones de libras.