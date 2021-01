Real Madrid acelera motores, este es el contrato de fichaje de Florentino

El defensa austríaco David Alaba es una ficha codiciada para el Real Madrid y ahora el equipo español está cada vez más cerca de firmar con el jugador, quien termina su contrato en el mes de junio de 2021 con el Bayern.

Hasta el momento el conjunto blanco es el mejor posicionado para hacerse con los servicios de David Alaba para el próximo verano, por lo que han comenzado ha escucharse que todo está listo y que solo hace falta plasmar la firma para que el austríaco forme parte de los ‘Merengues’.

Es tanto lo que se dice, que La Verdad Noticias, de acuerdo al medio ‘Marca’, pudo averiguar que Florentino Pérez ya tiene incluso preparado el que será el contrato del futbolista para vestir la camiseta blanca.

Florentino no pierde tiempo y el contrato de fichaje de Davil Alaba ya está listo, solo hace falta la firma y será del Real Madrid.

Esto ofrece el Real Madrid a Alaba

Según dichos informes, el Real Madrid tiene planteado ofrecer cuatro temporadas con un sueldo de 10 millones de euros netos por campaña y como la casa blanca está consciente de que no le faltaran pretendientes quiere cerrar cuanto antes la operación.

Por lo que se espera que el jugador termine llegando al Santiago Bernabéu la próxima temporada. El deseo del futbolista y el club es común. Alaba quiere vestir la camiseta del Real Madrid y la entidad blanca desea contar con uno de los mejores defensas de Europa, que puede jugar de central y de lateral izquierdo.

Mientras tanto, Karl-Heinz Rummenigge, presidente de Bayern, en una tertulia en Doppelpass, ha abierto la puerta de manera oficial a la salida del defensa austriaco. "El Bayern hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo.

“Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó", declaró el presidente de Bayern.

Además, Rummenigge también valoró los rumores sobre un posible fichaje del Real Madrid, aunque no entró en detalles. "No conozco los rumores. Es libre de negociar con quien quiera a partir del 1 de enero", añadió.

